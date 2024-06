Chế độ tập luyện khiến 'Siêu Nhân' kiệt sức

Theo The Things, David Corenswet duy trì thói quen tập luyện cường độ cao, kết hợp ăn uống nghiêm ngặt để đóng vai Siêu Nhân trong bom tấn Superman: Legacy. Vì lịch trình bận rộn, hơn nữa còn phải làm việc liên tục, Corenswet đôi khi cảm thấy kiệt sức.

Corenswet bắt đầu quá trình thay đổi cơ thể trước 5 tháng quay phim. Paolo Mascitti - huấn luyện viên cá nhân của Corenswet - cho biết diễn viên tập gym từ 3 đến 4 buổi/tuần. Corenswet tập một mình khoảng 2 tiếng mỗi ngày.

Mascitti áp dụng cho Corenswet các bài tập theo chu kỳ 3 ngày - bài tập kéo, đẩy và bài tập chân, kết hợp những bài tiêu chuẩn, tập trung vào chuyển động tổng hợp, phát triển toàn bộ cơ bắp. Sau một thời gian, bài tập có thay đổi, song cường độ vẫn cao, trọng lượng tạ và số lần tập lại từ đó cũng tăng theo.

Những bài tập quen thuộc của nam diễn viên gồm đẩy tạ nghiêng, đẩy ngực, ép vai, bài siêu nặng cho cơ bắp tay. Đối với mỗi bài, anh tập 4 hiệp, mỗi hiệp 10 lần. Mascitti tiết lộ tài tử thủ vai Siêu Nhân tập squat rất giỏi và không thích các động tác lung tung.

Theo The Things, chế độ ăn uống của Corenswet cũng vất vả tương tự. Diễn viên phải nạp lượng lớn thức ăn cho đủ 6.000 calories mỗi ngày để giúp nuôi dưỡng cơ bắp. Huấn luyện viên nói: "Chế độ ăn của anh ấy rất nghiêm ngặt. Tôi nói với David rằng anh ấy phải ăn thêm ngũ cốc, anh ấy liền hỏi lại 'có chuyện gì với món đó thế?'. Việc David không ngừng thắc mắc chứng tỏ anh ấy là Siêu Nhân hoàn hảo. Anh ấy rõ ràng đang kỳ vọng về bản thân và vai diễn rất nhiều".

Đối với người từng rất gầy (dù trước đó có tập luyện), việc Corenswet tiêu thụ 6.000 calories/ngày là không dễ, song anh đã cố gắng hoàn thành yêu cầu của huấn luyện viên. Corenswet cao 1,93 m, ban đầu chỉ nặng khoảng 90 kg. Anh được yêu cầu tăng lên 108 kg, cơ bắp săn chắc nhất có thể.

Quá trình Corenswet biến đổi cơ thể vẫn đang diễn ra, và diện mạo cuối cùng của anh cho vai Siêu Nhân sẽ được nhìn thấy khi Superman: Legacy chính thức ra mắt ngày 11/7/2025.

