CHDC Congo 3-1 Uzbekistan: Tin dữ cho Hàn Quốc

Đại diện châu Phi dẫn ngược Uzbekistan và nếu kết quả này giữ nguyên, Hàn Quốc chính thức bị loại khỏi World Cup.

CHDC Congo cần giành chiến thắng để chắc vé vào vòng knock-out. Ảnh: Reuters.

Sau hai lượt trận, CHDC Congo mới có một điểm và đứng trước trận đấu mang ý nghĩa sống còn với Uzbekistan trên sân Mercedes-Benz.

Đại diện châu Phi được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng chuỗi bốn trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở mọi đấu trường khiến áp lực dành cho thầy trò HLV Sebastien Desabre ngày càng lớn.

Ở lượt trận thứ hai, CHDC Congo chỉ chịu thua Colombia 0-1. Dù tiếp tục duy trì thành tích không thua đối thủ nào với cách biệt quá một bàn dưới thời Desabre, thất bại đó khiến "Bầy báo" không còn đường lùi. Muốn góp mặt ở vòng 32 đội, họ buộc phải giành trọn 3 điểm và cạnh tranh suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Khác với màn trình diễn trước Bồ Đào Nha, CHDC Congo gặp nhiều khó khăn khi cầm bóng trước Colombia và gần như chỉ tạo được sức ép sau bàn thua ở phút 76. Chính vì vậy, HLV Desabre được cho là sẽ chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ nhằm tăng cường sức tấn công.

Hy vọng của CHDC Congo tiếp tục đặt lên vai Yoane Wissa và Cedric Bakambu. Trong khi Wissa là cầu thủ duy nhất của đội từng ghi bàn tại World Cup, Bakambu vẫn là chân sút giàu thành tích nhất tuyển quốc gia với 21 pha lập công.

Bên kia chiến tuyến, Uzbekistan cũng chưa có điểm nào sau hai trận. Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro lần lượt thua Colombia 1-3 và Bồ Đào Nha 0-5, sở hữu hiệu số -7.

Với hiệu số tệ nhất nhì giải đấu, việc Uzbekistan vùng lên và chiến thắng CHDC Congo với tỷ số đậm là điều gần như không thể. Phong độ sa sút cùng bốn thất bại liên tiếp, đại diện Trung Á bị đánh giá là cửa dưới trong cuộc đối đầu quyết định này.

Highlights Colombia 1-0 CHDC Congo Colombia chính thức có mặt tại vòng knock out World Cup 2026 sau khi vượt qua Congo tại lượt hai bảng K World Cup 2026 sáng 24/6.