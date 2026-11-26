Tốc độ tối đa cho phép của phương tiện giao thông đường bộ có sự khác biệt tùy vào khu vực, loại đường và nhóm xe, với giới hạn cao nhất 120 km/h.

Trong nội dung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, Điều 12 có quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định chi tiết hơn về tốc độ khai thác tối đa của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, phân theo từng khu vực, kiểu đường và từng loại phương tiện.

Khu đông dân cư - chạy tối đa 60 km/h

Phạm vi khu vực đông dân cư được xác định bằng biển báo R.420 và biển R.421. Trong khu vực này, toàn bộ xe cơ giới (trừ xe máy chuyên dùng, xe gắn máy và xe 4 bánh có gắn động cơ) chỉ được chạy tối đa 60 km/h trên đường đôi, đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên.

Tốc độ tối đa cho phép khi chạy trong khu dân cư là 50-60 km/h, tùy vào kiểu loại đường. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Với đường 2 chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới trong khu đông dân cư, tốc độ tối đa cho nhóm xe này là 50 km/h.

Điều này đồng nghĩa khi gặp biển báo R.420 báo hiệu bắt đầu khu đông dân cư, hầu hết xe cơ giới, từ môtô cho đến ôtô nhưng loại trừ xe máy chuyên dùng, xe gắn máy và xe 4 bánh có gắn động cơ, đều phải tuân thủ chung quy định tốc độ tối đa 50 km/h hoặc 60 km/h, tùy vào phân loại đường như đã đề cập phía trên.

Xe gắn máy và xe máy chuyên dùng không chịu ảnh hưởng bởi quy định này, do nội dung Điều 7 Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT quy định tốc độ khai thác tối đa cho phép đối với các xe này là 40 km/h.

Ngoài khu đông dân cư - tối đa đến 90 km/h

Trên các tuyến đường ngoài khu vực đông dân cư, tốc độ tối đa của xe vẫn chia theo kiểu loại đường, tuy nhiên được quy định cụ thể hơn khi chia thành từng nhóm xe.

Chẳng hạn, ôtô chở người đến 28 chỗ không kể chỗ người lái (trừ xe bus) và ôtô tải có trọng tải không lớn hơn 3,5 tấn sẽ được phép chạy tối đa 90 km/h trên đường đôi, đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên ngoài khu đông dân cư.

Trên đường đôi ngoài khu đông dân cư, ôtô con được phép chạy tối đa 90 km/h nếu như không có biển báo giới hạn tốc độ nào khác. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Môtô nằm cùng nhóm xe bus, ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc và ôtô chuyên dùng, chỉ được phép chạy tối đa 70 km/h trên đường đôi, đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên ngoài khu đông dân cư. Với đường 2 chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới ngoài khu đông dân cư, tốc độ tối đa của môtô là 60 km/h.



Đường đôi; đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên Đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới Ôtô chở người đến 28 chỗ không kể chỗ người lái (trừ xe bus); ôtô tải có trọng tải không lớn hơn 3,5 tấn 90 km/h 80 km/h Ôtô chở người trên 28 chỗ không kể chỗ người lái (trừ xe bus); ôtô tải có trọng tải trên 3,5 tấn (trừ ôtô xi téc) 80 km/h 70 km/h Xe bus; ôtô đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc (trừ đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc xi téc); xe môtô; ôtô chuyên dùng (trừ ôtô trộn vữa, trộn bê tông lưu động) 70 km/h 60 km/h Ôtô kéo rơ-moóc; ôtô kéo xe khác; ôtô trộn vữa, trộn bê tông lưu động; ôtô xi téc; đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc xi téc; ôtô kéo theo rơ-moóc xi téc 60 km/h 50 km/h

Cần lưu ý rằng ngay cả khi ngoài khu đông dân cư, tài xế cũng cần chú ý quan sát các biển báo P.127 để biết chính xác tốc độ tối đa cho phép khi di chuyển trên một tuyến đường nhất định.

Cao tốc chạy tối đa 120 km/h

Điều 9 Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT quy định tốc độ khai thác tối đa cho phép trên đường cao tốc là 120 km/h, áp dụng với tất cả xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được phép lưu thông.

Đường cao tốc cũng là một trong những nơi tài xế cần đảm bảo duy trì tốc độ tối thiểu, hiện quy định ở mức 60 km/h theo nội dung Thông tư 38/2024 của Bộ GTVT.

Tốc độ tối thiểu, tối đa cho phép chạy trên tuyến cao tốc hoặc trên từng làn đường được thể hiện trên biển báo gắn giá long môn. Ảnh: Mạnh Thắng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng trị số tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên đường cao tốc, kể cả các đường nhánh ra, vào đường cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều này đồng nghĩa không phải tất cả đường cao tốc đều cho phép chạy tối đa 120 km/h. Một số tuyến cao tốc tại Việt Nam cũng đã bắt đầu đặt ra tốc độ tối thiểu, tối đa cho từng làn đường, hoặc cho các nhóm phương tiện khác nhau.

Do vậy, tài xế cần chú ý quan sát hệ thống biển báo bố trí trên các tuyến cao tốc để đảm bảo tuân thủ tốc độ đúng quy định.