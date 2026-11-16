Chạy xe đúng luật - thò đầu ra cửa sổ trời ôtô bị phạt thế nào?

Thò đầu ra cửa sổ trời ôtô khi xe đang chạy được xem là hành vi vi phạm pháp luật, có thể khiến tài xế bị phạt tiền triệu và trừ điểm giấy phép lái xe.

Ảnh minh họa: Cục CSGT.

Cửa sổ trời là trang bị khá phổ biến trên ôtô bán ra tại Việt Nam. Ngay từ phân khúc xe hạng B, nhiều mẫu ôtô đã được trang bị cửa sổ trời kèm chức năng đóng mở điện.

Chức năng chính của cửa sổ trời là lấy sáng tự nhiên, thông gió, tăng tính thẩm mỹ cho xe và phục vụ nhu cầu thoát hiểm khẩn cấp trong một số tình huống nhất định.

Việc thò đầu ra cửa sổ trời khi xe đang di chuyển do vậy không phải là hành vi phù hợp khi tham gia giao thông. Không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, việc để người ngồi trên xe thò đầu ra cửa sổ trời còn có thể dẫn đến các mức phạt tiền triệu cho tài xế ôtô.

Hiện, cả Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng như Nghị định 168/2024 đều không có nội dung nhắc chính xác lỗi vi phạm "thò đầu ra cửa sổ trời".

Một trường hợp thò đầu ra cửa sổ trời ôtô khi xe đang chạy. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên theo nội dung bài đăng do Cục CSGT - Bộ Công an chia sẻ hồi tháng 9, việc điều khiển ôtô khi đang có người thò đầu ra cửa sổ trời đã khiến một tài xế nhận mức phạt gần 6 triệu đồng.

Khi đó, Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi bao gồm để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy, cùng với chở người trên ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Theo điểm p khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, nhóm hành vi chở người trên thùng xe trái quy định, chở người trên nóc xe, để người đu bám ở cửa xe hoặc bên ngoài thành xe khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Còn với hành vi chở người trên ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy, mức phạt sẽ là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo nội dung tại điểm l khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2025. Ảnh: Fahasa.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (Luật số 36/2024/QH15) gồm 9 chương với 89 điều, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/6/2024 tại Kỳ họp thứ 7, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 10/7/2024.

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, riêng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô tại khoản 3 Điều 10 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong nội dung Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 là việc áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe. Theo đó, mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm/năm.

Tùy vào hành vi và mức độ vi phạm, người lái sẽ bị trừ số điểm tương ứng thay vì tước bằng ngay lập tức. Nếu bị trừ hết 12 điểm, tài xế phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật để được phục hồi điểm.