Dù không được định nghĩa rõ ràng trong Luật, văn hóa giao thông vẫn hiện diện qua cách ứng xử khi tham gia giao thông. Nhiều khía cạnh còn được luật hóa thành quy định bắt buộc.

Văn hóa giao thông không phải là một khái niệm được định nghĩa rõ ràng trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Nghị định 168/2024 cũng không có bất kỳ chế tài nào xử phạt trực tiếp lỗi "thiếu văn hóa giao thông". Tuy nhiên, văn hóa giao thông thực ra vẫn hiện diện xung quanh từng người tham gia giao thông, thậm chí một vài khía cạnh trong văn hóa giao thông đã được luật hóa, xuất hiện trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

Văn hóa giao thông là không vi phạm

Từng có thời điểm "Văn hóa giao thông là không vi phạm" được sử dụng trong các nội dung tuyên truyền về tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Về cơ bản, thông điệp này phản ánh đúng tinh thần cao nhất của văn hóa giao thông, nằm ở tính tự giác thượng tôn pháp luật ở từng người tham gia giao thông.

Theo đó, mỗi người phải có những hiểu biết đầy đủ, tự nguyện chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc giao thông đã được nêu trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Sự tự giác này cần được duy trì ngay cả khi không có lực lượng chức năng giám sát hay các chế tài răn đe trực tiếp.

Hiểu biết đầy đủ và tự nguyện chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc giao thông thể hiện văn hóa giao thông. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Khi di chuyển trên đường, văn hóa giao thông nằm ở việc tôn trọng, nhường nhịn và chia sẻ không gian lưu thông với người xung quanh. Những hành vi thể hiện văn hóa giao thông điển hình như nhường đường cho người đi bộ và xe ưu tiên, không sử dụng còi tùy tiện, sử dụng đèn pha/cos hợp lý...

Văn hóa giao thông còn nằm ở ý thức trách nhiệm với cộng đồng, trong đó đặt sự an toàn tính mạng, sức khỏe bản thân và người khác lên trên hết. Trong trường hợp không may xảy ra va chạm giao thông, từng người cần giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp người gặp tai nạn trên đường.

Khi chuẩn mực ứng xử được luật hóa

Năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa giao thông kèm theo Quyết định số 3500. Văn bản này yêu cầu người đi đường chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, đi đúng phần đường, làn đường; không sử dụng rượu, bia trước khi lái xe; không chạy quá tốc độ và tận tình giúp đỡ người bị nạn, người già, trẻ em, người khuyết tật.

Nhìn chung, các tiêu chí này có sự tương đồng với nội dung phía trên về văn hóa giao thông. Một số hành vi đơn lẻ, vốn phản ánh văn hóa giao thông, còn được luật hóa trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, buộc người tham gia giao thông phải tuân thủ.

Chẳng hạn, khoản 2 Điều 21 của Luật này cấm tài xế bấm còi liên tục hoặc dùng còi có âm lượng vượt mức cho phép. Ngoài xe ưu tiên, các phương tiện không được bấm còi từ 22h đến 5h sáng hôm sau trong khu đông dân cư và khu vực cơ sở khám, chữa bệnh.

Sử dụng còi đúng cách cũng phản ánh văn hóa giao thông. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Điều 20 buộc người lái xe phải tắt đèn chiếu xa, chuyển sang đèn chiếu gần khi gặp người đi bộ qua đường hoặc xe đi ngược chiều (trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói). Tài xế cũng phải hạ đèn chiếu xa khi đi qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động, hoặc khi chuyển hướng tại nơi đường giao nhau.

Nhiều điều khoản trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 buộc tài xế phải giảm tốc độ hoặc dừng xe nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. Tài xế cũng phải nhường đường cho xe xin vượt khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời nhường tuyệt đối với xe ưu tiên.

Về cách ứng xử khi gặp tai nạn giao thông, Điều 80 của Luật quy định người gây tai nạn và người liên quan phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan Công an, cơ sở y tế hoặc UBND nơi gần nhất.

Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thể hiện văn hóa giao thông. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi lực lượng Công an có mặt (trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe nhưng phải trình báo ngay sau đó), đồng thời cung cấp thông tin xác định danh tính và diễn biến vụ việc cho cơ quan chức năng.

Cũng theo Điều 80, người có mặt tại hiện trường có trách nhiệm cứu chữa kịp thời người bị nạn, bảo vệ hiện trường, tài sản và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Các phương tiện khác đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm chở người bị thương đi cấp cứu.

Nhìn chung, việc tuân thủ các quy định trên không chỉ thể hiện nét đẹp ứng xử khi ra đường và kéo giảm nguy cơ tai nạn, mà còn giúp tài xế tránh được các mức xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định 168/2024 hiện hành.