Bên cạnh các điều kiện xin vượt xe và trường hợp cấm vượt, tài xế cần nắm rõ quy tắc chuyển làn trên đường nhiều làn cùng chiều để tránh vi phạm và bị phạt nặng.

Trong nội dung Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, vượt xe được định nghĩa là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái để di chuyển lên trước xe phía trước.

Trong tình huống giao thông hàng ngày, vượt xe là hành động được thực hiện khá thường xuyên, nhất là trên các tuyến đường cao tốc hoặc những tuyến quốc lộ có tốc độ lưu thông cao.

Tuy nhiên tùy vào đặc điểm từng tuyến đường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 lại có những quy tắc áp dụng khác nhau cho thao tác vượt xe. Tài xế do vậy cần nắm rõ để vượt xe an toàn, đúng luật và tránh những tình huống va chạm đáng tiếc.

Những quy tắc an toàn khi vượt

Ngay trong nội dung Điều 14, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã có đề cập một số quy tắc tài xế cần tuân thủ để vượt xe an toàn và đúng pháp luật.

Theo đó, khi thực hiện hành động vượt xe, các xe phải vượt bên trái. Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái, xe sẽ được vượt về bên phải.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có nhiều quy định về vượt xe. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Về cơ bản, xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, khi xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.

Xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi, trừ loại xe thô sơ không có đèn chiếu sáng và còi. Khi thực hiện vượt xe, tài xế phải sử dụng đèn tín hiệu xi-nhan, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau trong suốt quá trình vượt xe.

Cần lưu ý thêm rằng, trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, xe xin vượt chỉ được báo hiệu bằng đèn.

Vượt xe cần đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trường hợp đường có từ 2 làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau nếu muốn di chuyển lên trước xe phía trước sẽ áp dụng quy tắc sử dụng làn đường.

Quy tắc này quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề. Khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, đồng thời phải quan sát bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

Khi nào không được vượt xe?

Khoản 6 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định một số trường hợp tài xế không được vượt xe, trong đó bao gồm các tình huống như trên cầu hẹp có một làn đường, tại đường cong có tầm nhìn hạn chế, trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế.

Người điều khiển phương tiện cũng không được phép vượt xe ở nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, trong hầm đường bộ hoặc khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt, khi gặp xe ưu tiên.

Tại phần đường dành cho người đi bộ qua đường hoặc khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường cũng là những tình huống không được phép vượt xe.

Vượt xe sai luật bị phạt tiền triệu

Theo nội dung Nghị định 168/2024, hành vi vượt xe không đúng quy định đối với ôtô sẽ bị áp dụng mức phạt tiền khá nặng kèm hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng nếu thực hiện một trong các hành vi bao gồm vượt xe trong những trường hợp không được vượt; vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt; không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Bên cạnh phạt tiền, tài xế vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vượt xe không đúng quy định dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt đối với người lái ôtô tăng lên 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Vượt xe không đúng luật sẽ bị phạt tiền triệu. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy, Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 600.000-800.000 đồng cho hành vi vượt bên phải trái phép.

Người điều khiển môtô, xe gắn máy cũng bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu vượt xe trong các trường hợp cấm vượt hoặc tại khu vực có biển báo cấm vượt.