Xe máy cần lắp ít nhất một gương chiếu hậu đạt chuẩn bên trái để tránh bị xử phạt, đồng thời giúp người điều khiển quan sát an toàn hơn.

Gương chiếu hậu là trang bị được sử dụng thường xuyên với tài xế ôtô, nhưng có thể dễ bị bỏ qua bởi người điều khiển môtô, xe gắn máy. Cần lưu ý rằng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đang không quy định cụ thể số lượng gương chiếu hậu phải trang bị trên xe máy.

Tuy nhiên, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành vẫn yêu cầu phương tiện phải có gương chiếu hậu, còn Nghị định 168/2024 quy định mức phạt đến 600.000 đồng khi xe 2 bánh thiếu hoặc không trang bị gương chiếu hậu.

Bao nhiêu gương là đủ?

Cụ thể theo nội dung điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng sẽ dẫn đến mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong khi đó, Quy chuẩn QCVN 14:2024/BGTVT đặt ra những yêu cầu cụ thể hơn về số lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của gương chiếu hậu trên từng nhóm phương tiện.

Theo đó, xe nhóm L1, L2 phải lắp ít nhất một gương chiếu hậu ở bên trái của người lái, còn các xe nhóm L3, L4, L5 phải lắp gương chiếu hậu ở bên trái và bên phải của người lái.

Nội dung Quy chuẩn này định nghĩa nhóm L1 và L2 là xe gắn máy 2 và 3 bánh. Nhóm L3 là môtô 2 bánh và nhóm L4 sẽ là môtô 3 bánh có gắn thùng bên.

Quy chuẩn QCVN 14:2024 buộc các xe 2 bánh thuộc phân loại môtô phải gắn đủ 2 gương. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Quy chuẩn QCVN 14:2024 định nghĩa xe gắn máy là xe có 2 hoặc ba bánh chạy bằng động cơ được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Nếu là động cơ xăng thì dung tích không lớn hơn 50 cc, nếu là motor điện thì công suất lớn nhất của động cơ không lớn hơn 4 kW. Xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Như vậy nếu chỉ bám theo nội dung QCVN 14:2024, tất cả môtô phổ thông tại Việt Nam - bao gồm xe số, xe tay ga và xe máy điện, sử dụng động cơ trên 50 cc hoặc motor điện hơn 4 kW, tốc độ tối đa trên 50 km/h và yêu cầu bằng lái để sử dụng - bắt buộc phải gắn đủ gương chiếu hậu cả 2 bên.



Mức phạt hiện hành theo

Nghị định 168/2024 Điều khiển môtô, xe gắn máy không có gương chiếu hậu bên trái 400.000-600.000 đồng Điều khiển môtô, xe gắn máy có gương chiếu hậu bên trái nhưng không có tác dụng 400.000-600.000 đồng Điều khiển môtô, xe gắn máy không có gương chiếu hậu bên phải Không có quy định xử phạt

Tuy nhiên quy định xử phạt trong Nghị định 168/2024 lại tỏ ra "nhẹ tay" hơn, chỉ nhắm đến hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, hoặc có nhưng không có tác dụng.

Lắp "gương kiểng" vẫn có thể bị xử phạt

Dù đã có trang bị gương chiếu hậu bên trái, người điều khiển môtô, xe gắn máy vẫn có thể bị xử phạt nếu lực lượng chức năng xác định đây là "gương kiểng" - tức không đáp ứng tiêu chuẩn, không bảo đảm khả năng quan sát hoặc không thể điều chỉnh vùng nhìn phù hợp.

Về quy chuẩn với gương chiếu hậu, nội dung mục 2.11 của Quy chuẩn QCVN 14:2024 nêu rõ gương chiếu hậu phải được lắp đặt chắc chắn, người điều khiển có thể điều chỉnh được vùng quan sát khi đang ở vị trí lái.

Sử dụng gương không đạt chuẩn vẫn có thể bị phạt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Bề mặt phản xạ của gương chiếu hậu phải có dạng hình lồi và có thể nhận rõ hình ảnh ở phía sau với khoảng cách tối thiểu 50 m về phía bên phải và bên trái, hoặc tâm bề mặt phản xạ của gương phải cách mặt phẳng trung tuyến dọc của xe một khoảng tối thiểu là 280 mm.

Trong trường hợp gương tròn, đường kính bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không được lớn hơn 150 mm. Với trường hợp gương không tròn, kích thước bề mặt phản xạ phải chứa được một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm, đồng thời phải nằm trong một hình chữ nhật có kích thước 120 mm x 200 mm.

Theo Nghị định 168/2024, việc sử dụng "gương kiểng" xếp vào nhóm hành vi điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng, mức phạt tương ứng là 400.000-600.000 đồng.

Vì sao cần ít nhất một gương chiếu hậu đạt chuẩn bên trái?

Tại Việt Nam, môtô và xe 2 bánh thường di chuyển cùng làn đường hỗn hợp với ôtô, hoặc ở một làn riêng phía trong cùng bên phải.

Do đó, việc bắt buộc trang bị ít nhất một gương chiếu hậu đạt chuẩn bên trái về cơ bản có lợi cho chính người đi xe máy. Trang bị này sẽ giúp người điều khiển môtô, xe gắn máy quan sát được các phương tiện phía sau, đề phòng trường hợp các phương tiện kích thước lớn vượt lên, có thể tránh được các tình huống va chạm nguy hiểm.

Lắp ít nhất một gương chiếu hậu đạt chuẩn bên trái sẽ giúp chạy xe đúng luật và an toàn. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Gương chiếu hậu bên trái cũng giúp người điều khiển môtô, xe 2 bánh có được góc quan sát phù hợp, đánh giá tình hình trước khi sang đường.

Đặc thù của xe 2 bánh cho phép người điều khiển dễ dàng xoay người quan sát tình huống phía sau, thay vì phải phụ thuộc vào tầm nhìn được cung cấp bởi gương chiếu hậu như trên ôtô.

Tuy nhiên theo SteelHorse Law, việc người điều khiển xe máy xoay người để quan sát phía sau, bao gồm cả xoay thân trên và đầu, có thể dẫn đến thay đổi trọng tâm xe, tiềm ẩn nguy cơ té ngã, tự gây thương tích và gây ra va chạm với các xe cùng tham gia giao thông.