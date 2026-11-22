Bên cạnh "luật bất thành văn" về cách xi-nhan trước khi vào vòng xuyến, tài xế còn phải tuân thủ nguyên tắc nhường đường được quy định trong Luật về giao thông đường bộ.

Vòng xuyến, hay bùng binh theo cách gọi tại một số địa phương, là khu vực nút giao có bố trí đảo an toàn ở giữa. Trước vòng xuyến sẽ được cắm biển báo R.303, buộc các xe qua nút giao phải chạy vòng quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên.

Điều khiển xe ở vòng xuyến ra sao?

Trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, nội dung Điều 22 có nhắc đến quy tắc chung về nhường đường tại nơi giao nhau, trong đó người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường tại giao lộ.

Riêng tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, nội dung khoản 3 Điều 22 của Luật còn quy định tài xế buộc phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Có những nguyên tắc cần tuân thủ khi lưu thông tại nơi giao nhau có vòng xuyến. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Ngoài ra, dù không được quy định thành luật, quy tắc xi-nhan trước và trong khi lưu thông tại nơi giao nhau có vòng xuyến cũng được cánh tài xế truyền tai nhau để giúp hạn chế các tình huống va chạm, giảm rủi ro mất an toàn giao thông.

Theo đó, xe trước khi vào vòng xuyến, bùng binh nên mở xi-nhan trái để báo hiệu. Trong quá trình di chuyển quanh đảo an toàn, xe cũng luôn bật xi-nhan trái. Khi đến đường nhánh cần đi để thoát ra khỏi vòng xuyến, tài xế phải bật xi-nhan phải để báo hiệu cho các xe phía sau trước khi chuyển làn và rẽ.

Trong trường hợp có nhu cầu rẽ phải ngay ở nhánh đầu tiên, tài xế chỉ cần bật xi-nhan phải từ trước khi vào giao lộ.

Vi phạm có thể bị phạt tiền triệu

Theo quy định hiện hành, việc bật xi-nhan trước khi vào vòng xuyến không được quy định cụ thể trong luật, do đó không có chế tài xử phạt cho hành vi này.

Hành động bật xi-nhan trái trước khi vào vòng xuyến chỉ là khuyến cáo để giúp các xe phía sau phán đoán ý định về hướng lưu thông của tài xế.

Trong khi đó, việc bật xi-nhan phải để thoát ra khỏi vòng xuyến là quy định bắt buộc, theo nội dung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 về các nguyên tắc chuyển hướng, chuyển làn.

Không bật xi-nhan phải khi ra khỏi vòng xuyến là hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Nếu vi phạm, tài xế ôtô có thể bị phạt 600.000-800.000 đồng cho lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng cho lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng.

Riêng với quy tắc nhường đường khi lưu thông tại nơi giao nhau có vòng xuyến, tài xế ôtô nếu vi phạm có thể bị phạt 4-6 triệu đồng. Đây là quy định hiện hành tại điểm o khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu vi phạm quy định này gây ra tai nạn giao thông, mức phạt với tài xế ôtô tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Một trường hợp xe tải không tuân thủ quy tắc nhường đường gây tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Với người điều khiển môtô, xe gắn máy, vi phạm lỗi không giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên trái tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tương tự, người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm gây ra tai nạn giao thông sẽ phải nhận mức phạt cao hơn, bao gồm phạt tiền 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.