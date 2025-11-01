Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy kho phế liệu giữa khu dân cư TP.HCM, người dân hoảng loạn bỏ chạy

  • Thứ bảy, 1/11/2025 06:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 31/10, một vụ cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại kho phế liệu rộng khoảng 100 m² nằm sâu trong khu dân cư phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM), khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Khoảng 18 giờ, người dân trên đường số 5, cách ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hòa khoảng một km, phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ một kho phế liệu đóng kín cửa. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, làm cả khu phố náo loạn.

Một số người dân nhanh chóng kéo ống nước, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ nhà kho.

Chay kho phe lieu TP.HCM anh 1

Lửa bùng cháy dữ dội từ kho phế liệu bốc cao hàng chục mét.

“Lửa bốc rất mạnh, sức nóng hầm hập. Cả nhà tôi phải ôm con nhỏ chạy ra ngoài vì khói đen tràn vào, ngột ngạt không thở được,” chị Hương, sống gần hiện trường, kể.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP.HCM được điều đến hiện trường. Lực lượng nhanh chóng triển khai vòi rồng, phun nước khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà dân liền kề.

Chay kho phe lieu TP.HCM anh 2

Xe chữa cháy tiếp cận đám cháy.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều vật dụng, phế liệu trong kho bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cháy chung cư tại phố Đông Quan ở Hà Nội

Tối 30/10, lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ 2 người dân thoát nạn trong vụ cháy tại phòng ngủ căn hộ tầng 4 tòa chung cư trên phố Đông Quan (Hà Nội).

26:1564 hôm qua

Tin mới vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở Gia Lai

Thêm một nạn nhân trong vụ cháy nhà trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên hai người.

06:15 29/10/2025

Nổ xe bồn chở khí hóa lỏng gây cháy lớn, tài xế bị thương nặng

Khoảng 19h, xe bồn chở khí hóa lỏng đang di chuyển vào tuyến đường trong khu công nghiệp thuộc Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên đã phát nổ. Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang phối hợp cứu chữa và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

21:28 28/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/ngon-lua-trum-kho-phe-lieu-trong-khu-dan-cu-nguoi-dan-hoang-loan-thao-chay-post1792354.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy kho phế liệu TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cháy TP.HCM Cháy kho phế liệu Cháy Bình Hưng Hòa Cháy kho TP.HCM Cháy

    Đọc tiếp

    Be gai 10 tuoi bi nuoc lu cuon mat tich hinh anh

    Bé gái 10 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích

    8 giờ trước 00:01 1/11/2025

    0

    Chiều 31/10, tại xã Quảng Trạch (Quảng Bình), một bé gái 10 tuổi bị nước chảy xiết cuốn trôi mất tích khi đi xe đạp điện qua đoạn đường ngập lụt cùng hai bạn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý