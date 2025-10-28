Nổ xe bồn chở khí hóa lỏng gây cháy lớn, tài xế bị thương nặng

Khoảng 19h, xe bồn chở khí hóa lỏng đang di chuyển vào tuyến đường trong khu công nghiệp thuộc Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên đã phát nổ. Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang phối hợp cứu chữa và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra khi một xe bồn chở khí hóa lỏng chạy tới tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp, thuộc Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên thì bất ngờ phần thân bồn chứa nhiên liệu của xe bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Sau một vài lần bị cọ xát mạnh, xe bồn phát nổ, mặt đất xung quanh rung chuyển. Khí hóa lỏng và khói bụi bắn văng xa vài chục mét, bén lửa bốc cháy. Nhiều người đi đường hoảng sợ, một số người đi xe máy bị giật mình ngã ra đường, có người bỏ xe máy chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc ngọn lửa bao trùm nơi xảy ra sự cố lúc 19h30.

Thông tin với PV Tiền Phong tối nay, Trung tá Nguyễn Minh Khai, Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết sự việc xảy ra tại tuyến đường dẫn vào Khu Công nghiệp Như Quỳnh khu vực giáp ranh giữa Phố Nối A và xã Như Quỳnh, Hưng Yên.

Vụ việc đã làm xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng, lái xe bồn bị thương nặng đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, Phòng CSGT đang phối hợp với các lực lượng trật tự khác để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Các lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.