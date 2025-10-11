Cháy lớn trong ngõ sâu ở Hà Nội, nhiều tiếng nổ vang giữa đêm

Lửa bùng phát trong ngõ sâu phố Đê La Thành (Hà Nội) tối 10/10, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Khoảng 21h ngày 10/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư nằm sâu trong ngõ phố Đê La Thành (phường Láng, Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Lửa bùng phát dữ dội ở tầng trên cùng của ngôi nhà 4 tầng, tạo thành cột khói lớn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngay trước khi ngọn lửa bốc cao, khu vực này phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút.

Người dân quanh khu vực vội vã tri hô, di chuyển tài sản ra ngoài và hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ.

“Tiếng nổ nghe rất gần, sau đó lửa lan nhanh lắm, chỉ vài phút là cháy rực cả mái”, một người dân kể.

Một số người sống gần hiện trường cho biết, từ buổi sáng cùng ngày, khu vực này đã xuất hiện khói nhỏ ở tầng trên. "Có người dùng bình chữa cháy mini tự dập, nhưng không thông báo cho lực lượng chức năng", một người dân sống tại phố Đê La Thành nói.

Đám cháy trên tầng 4 của một căn nhà trong ngõ sâu ở phố Đê La Thành.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại mạnh hơn, lan rộng ra toàn bộ tầng thượng.

Do nhà nằm trong ngõ hẹp, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Khoảng 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội được huy động tới hiện trường, triển khai đội hình phun nước từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà kế bên.

Khoảng 21h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.