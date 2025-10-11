Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy lớn trong ngõ sâu ở Hà Nội, nhiều tiếng nổ vang giữa đêm

  • Thứ bảy, 11/10/2025 06:53 (GMT+7)
  • 06:53 11/10/2025

Lửa bùng phát trong ngõ sâu phố Đê La Thành (Hà Nội) tối 10/10, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng loạn.

Khoảng 21h ngày 10/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư nằm sâu trong ngõ phố Đê La Thành (phường Láng, Hà Nội).

Chay nha De La Thanh anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Lửa bùng phát dữ dội ở tầng trên cùng của ngôi nhà 4 tầng, tạo thành cột khói lớn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngay trước khi ngọn lửa bốc cao, khu vực này phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút.

Người dân quanh khu vực vội vã tri hô, di chuyển tài sản ra ngoài và hỗ trợ sơ tán người già, trẻ nhỏ.

“Tiếng nổ nghe rất gần, sau đó lửa lan nhanh lắm, chỉ vài phút là cháy rực cả mái”, một người dân kể.

Một số người sống gần hiện trường cho biết, từ buổi sáng cùng ngày, khu vực này đã xuất hiện khói nhỏ ở tầng trên. "Có người dùng bình chữa cháy mini tự dập, nhưng không thông báo cho lực lượng chức năng", một người dân sống tại phố Đê La Thành nói.

Chay nha De La Thanh anh 2

Đám cháy trên tầng 4 của một căn nhà trong ngõ sâu ở phố Đê La Thành.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại mạnh hơn, lan rộng ra toàn bộ tầng thượng.

Do nhà nằm trong ngõ hẹp, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Khoảng 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội được huy động tới hiện trường, triển khai đội hình phun nước từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà kế bên.

Khoảng 21h50 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TP.HCM

Chiều 8/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng tháo chạy.

18:43 8/10/2025

Tin mới vụ cháy nhà chết hai vợ chồng ở Lâm Đồng

Liên quan đến vụ cháy nhà ở Lâm Đồng làm chết hai vợ chồng, nguyên nhân ban đầu được xác định là người chồng tự thiêu sau khi gọi điện cho con của mình báo sẽ đốt hết.

20:16 8/10/2025

Cháy nhà trong đêm ở TP.HCM, hàng xóm phá cửa cứu hai mẹ con

Trong lúc nguy cấp, hai người mở cửa ở lầu 1, chạy ra ban công để tránh ngạt khói, chờ được cứu. Ở bên ngoài, người dân phá cửa tầng trệt, xông vào dập lửa bằng bình chữa cháy.

12:49 7/10/2025

https://vtcnews.vn/chay-lon-trong-ngo-sau-o-ha-noi-nhieu-tieng-no-vang-giua-dem-ar970556.html

Viên Minh/VTC News

Cháy nhà Đê La Thành Hà Nội Cháy Hà Nội Cháy Đê La Thành Cháy ngõ Hà Nội Cháy nhà Hà Nội

    Đọc tiếp

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    37 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý