Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà trong đêm ở TP.HCM, hàng xóm phá cửa cứu hai mẹ con

  • Thứ ba, 7/10/2025 12:49 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trong lúc nguy cấp, hai người mở cửa ở lầu 1, chạy ra ban công để tránh ngạt khói, chờ được cứu. Ở bên ngoài, người dân phá cửa tầng trệt, xông vào dập lửa bằng bình chữa cháy.

Ngày 7/10, Công an phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ, TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trên đường Dương Thiệu Tước.

Chay nha Tan Phu TP.HCM anh 1

Nơi xảy ra vụ cháy tối 7/10. Ảnh: H.C.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà một trệt, hai lầu trên đường Dương Thiệu Tước nên hô hoán, đập cửa báo cho người bên trong.

Thời điểm đó, hai mẹ con, gồm một phụ nữ lớn tuổi và con trai, đang ngủ bên trong. Khi nghe tiếng hô hoán, cả hai tìm cách thoát ra ngoài nhưng không được, do lửa bốc mạnh ở tầng trệt, chắn ngay lối cửa ra vào.

Trong lúc nguy cấp, hai mẹ con mở cửa ở lầu một, chạy ra ban công để tránh ngạt khói, chờ được cứu. Bên ngoài, người dân dùng dụng cụ phá cửa tầng trệt, xông vào dập lửa bằng bình chữa cháy mini. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, ngăn không cho lan rộng.

Chay nha Tan Phu TP.HCM anh 2

Đồ dùng hư hỏng sau vụ cháy. May mắn đám cháy được dập sớm nên không có nhiều thiệt hại. Ảnh: H.C.

Hai mẹ con được đưa ra ngoài an toàn trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hiện trường tiếp tục xử lý.

Theo người dân, căn nhà trên được hai mẹ con thuê để ở. Bước đầu, vị trí phát cháy được xác định ở khu vực chân cầu thang, gần cửa ra vào, nơi đặt máy bơm nước. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do chập điện.

Công an phường Tân Sơn Nhì cùng các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

PV VOV bị cản trở, còng tay khi tác nghiệp ở hiện trường vụ cháy

Một phóng viên thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia đã tố cáo bị một nhóm người, trong đó có lực lượng dân phòng, cản trở, tác động vật lý và còng tay đưa về trụ sở công an khi đang thực hiện nhiệm vụ ghi nhận thông tin về một vụ cháy tại phường An Phú Đông, TP.HCM.

21:46 27/9/2025

Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo ở TP.HCM

Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.

06:52 27/9/2025

Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được giải cứu

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

21:20 25/9/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/chay-nha-trong-dem-hang-xom-pha-cua-cuu-hai-me-con-post1784744.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy nhà Tân Phú TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cháy Tân Phú cũ Cháy TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bao gio Ha Noi giam mua? hinh anh

    Bao giờ Hà Nội giảm mưa?

    2 giờ trước 11:35 7/10/2025

    0

    Ngày hôm nay 7/10, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 tới 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý