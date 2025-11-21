Chạy đua 'cứu' sóng điện thoại vùng lũ Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai

Tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn biến phức tạp, lũ lên rất nhanh, rất mạnh. Tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, loạt khu vực bị cô lập, người dân mất sóng liên lạc.

Đoàn cứu trợ đưa người già và trẻ nhỏ ra khu vực an toàn ở Nha Trang (Khánh Hòa), chiều 20/11. Ảnh: Quỳnh Long Hải.

Trong hai ngày 19-20/11, lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường bị cấm, người dân tại các tỉnh miền Trung bị cô lập, lưới điện và hạ tầng thiết yếu bị gián đoạn.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho hay hạ tầng viễn thông của các nhà mạng nói chung và VNPT nói riêng chịu tác động nặng nề. Nhiều trạm bị mất điện diện rộng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt do sạt lở hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, đội ứng cứu khó tiếp cận các điểm sự cố.

Đại diện VNPT tại khu vực này cho biết ngay trong ngày 19/11, nhiều sự cố đứt cáp quang đã xảy ra. Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT Gia Lai và VNPT Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để xử lý, vật tư được điều động bổ sung từ các vùng lân cận cùng với phương án ứng cứu 24/7, bảo đảm sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh.

Tại Khánh Hòa, các kỹ sư phải đi bộ nhiều km qua những đoạn ngập sâu để tiếp cận vị trí đứt cáp.

Tuy nhiên nhờ vậy, thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, cũng như kết nối thoại và data cho người dân vẫn được duy trì thông suốt trong thời điểm khó khăn nhất.

VNPT cho biết đã đồng thời kích hoạt roaming hai chiều với các nhà mạng khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai nhằm giảm tải lưu lượng và duy trì kết nối cho người dân.

Nhiều điểm giao dịch của VNPT mở xuyên đêm, đón người dân vào trú mưa, sạc điện thoại và hỗ trợ thông tin liên lạc.

Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa lập tức có mặt để xử lý sự cố. Ảnh: VNPT.

Đại diện nhà mạng MobiFone cũng cho biết đã kích hoạt toàn bộ kịch bản ứng cứu thông tin cho khu vực 3 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, triển khai lực lượng từ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung hỗ trợ khẩn cấp cho Đài Viễn thông Bình Định, nhanh chóng có mặt tại các điểm sự cố.

"Tuy nhiên, nhiều vị trí nằm sâu trong vùng nước xiết khiến công tác tiếp cận rất nguy hiểm. Ở những trạm bị cô lập nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, MobiFone phải phối hợp cùng lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án di chuyển an toàn, đảm bảo nhiên liệu được đưa vào kịp thời để duy trì hoạt động", đại diện doanh nghiệp thông tin.

Tại Gia Lai (khu vực Bình Định cũ) và Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn lớn trong việc tiếp cận các trạm. Nhiều vị trí có địa hình hiểm trở, dòng chảy xiết khiến việc châm nhiên liệu duy trì hoạt động trạm phát sóng gặp trở ngại.

Đội kỹ thuật hỗ trợ cung ứng sóng điện thoại tại vùng lũ Gia Lai (khu vực Bình Định cũ). Ảnh: MobiFone.

Với những trạm bị cô lập nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an toàn và an ninh mạng lưới, MobiFone đã làm việc với lực lượng công an địa phương để xây dựng phương án tiếp cận an toàn, sớm nhất có thể, nhằm khôi phục thông tin trong thời gian nhanh nhất.

MobiFone cũng triển khai hoạt động hỗ trợ khách hàng đang chịu ảnh hưởng của thiên tai thông qua chương trình dành tặng 30.000 đồng vào tài khoản KM3T, sử dụng cho dịch vụ gọi và nhắn tin nội, ngoại mạng trong 3 ngày.

Chương trình áp dụng cho cả khách hàng đang roaming tại khu vực có mở dịch vụ, góp phần đảm bảo mọi người đều có thể giữ liên lạc với gia đình và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Mưa lũ lịch sử khiến Khánh Hoà, Đắk Lắk chìm trong biển nước Nhiều xã, phường ở Khánh Hoà, Đắk Lắk bị cô lập do ngập sâu. Lực lượng chức năng điều động tối đa cán bộ, chiến sĩ đến các điểm ngập lụt trên toàn địa bàn để sơ tán người dân.