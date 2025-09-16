Cháy chung cư mini ở Hà Nội

Chiều 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Chung cư mini nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một số người phát hiện có cháy ở khu vực tầng hai. Ngay sau đó, khói bốc lên nghi ngút bên trong chung cư mini.

Nhiều người thấy có cháy đã hô hoán nhau tháo chạy xuống dưới.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Một số người cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngôi nhà trên đang sửa chữa, hàn xì ở tầng cao.

Chung cư mini cao khoảng 6 tầng, mái có tum.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.