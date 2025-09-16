Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy chung cư mini ở Hà Nội

  • Thứ ba, 16/9/2025 20:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Chay chung cu Ha Noi anh 1

Chung cư mini nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một số người phát hiện có cháy ở khu vực tầng hai. Ngay sau đó, khói bốc lên nghi ngút bên trong chung cư mini.

Nhiều người thấy có cháy đã hô hoán nhau tháo chạy xuống dưới.

Chay chung cu Ha Noi anh 2

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Một số người cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngôi nhà trên đang sửa chữa, hàn xì ở tầng cao.

Chay chung cu Ha Noi anh 3

Chung cư mini cao khoảng 6 tầng, mái có tum.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tìm thấy một thi thể trong đám cháy xưởng sơn ở TP.HCM

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện một thi thể nạn nhân. Trước đó, hai người được giải cứu ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ.

5 giờ trước

Lửa đỏ rực bao trùm nhà xưởng ở TP.HCM

Lửa bùng phát, bao trùm nhà xưởng của một công ty tại TP.HCM. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa cháy lan.

10 giờ trước

Cháy cửa hàng điện máy ở TP.HCM, chủ nhà mất trắng tài sản tích cóp

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện máy Minh Hiếu, xã Long Hòa, TP.HCM (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của chủ cửa hàng.

17:20 14/9/2025

https://tienphong.vn/chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-nhieu-nguoi-thoat-nan-post1778746.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Cháy chung cư Hà Nội Hà Nội Chung cư Cháy chung cư Cháy chung cư mini Cháy Hà Nội Cháy Từ Liêm Cháy nhà Hà Nội

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

