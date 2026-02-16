Châu Á tưng bừng đón Tết, du lịch, mua sắm bùng nổ

Người dân tại nhiều quốc gia châu Á đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, từ mua sắm, trang hoàng nhà cửa đến lên kế hoạch du Xuân, tạo nên bầu không khí rộn ràng khắp cộng đồng khu dân cư.

Người dân Malaysia mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 tại Kuala Lumpur ngày 12/2. Ảnh: Reuters.

Trước nhu cầu gia tăng, chính quyền các nước cũng đồng loạt triển khai các chương trình lễ hội, quảng bá du lịch và kích cầu tiêu dùng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa dịp đầu Năm mới.

Khi Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ ngày 17/2, nhiều cộng đồng tại châu Á và ở nước ngoài duy trì các tập tục lâu đời với niềm tin mang lại may mắn, hài hòa và một khởi đầu có định hướng cho Năm mới. Dù phong tục có khác nhau tùy theo từng địa phương và gia đình nhưng những hình ảnh như đèn lồng đỏ thắp sáng trong đêm, phong bao lì xì truyền thống, mâm cơm sum họp gia đình… là những biểu tượng quen thuộc của sự thịnh vượng, đoàn viên và đổi mới trong dịp Năm mới âm lịch.

Màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái chào mừng Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc, 14/2/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tại Indonesia, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo nước này cho biết Lễ hội Tết Nguyên đán sẽ diễn ra từ ngày 17/2 - 3/3 tại tại quảng trường Lapangan Banteng ở thủ đô Jakarta. Sự kiện gồm lễ hội đèn lồng, liên hoan ẩm thực và chợ sáng tạo, không gian trưng bày về sự giao thoa văn hóa, diễu hành mừng năm mới cùng nhiều hoạt động công cộng mang tính bao trùm. Các hoạt động song song cũng được tổ chức tại nhiều thành phố khác trên khắp quốc gia Đông Nam Á này.

Theo bà Irene Umar, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo, lễ hội năm nay càng có ý nghĩa hơn khi Indonesia lần đầu tiên tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán ở cấp quốc gia và thời điểm diễn ra lễ hội trùng với tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trên toàn thế giới nói chung và của người Hồi giáo ở Indonesia nói riêng, qua đó cho thấy sự giao thoa văn hóa cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn kết cộng đồng.

Bên cạnh giá trị văn hóa, sự kiện còn được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế sáng tạo tại Indonesia thông qua việc tạo không gian quảng bá cho các doanh nghiệp và nhà sáng tạo địa phương. Điểm nhấn là hội chợ quy mô lớn diễn ra từ ngày 22/2 - 1/3 tại Lapangan Banteng, quy tụ hơn 200 thương hiệu trong lĩnh vực ẩm thực và nhiều ngành hàng khác.

Đến với một quốc gia Đông Nam Á khác là Philippines, nhiều gia đình duy trì các phong tục truyền thống như dọn dẹp nhà cửa trước giao thừa, trang trí đèn lồng đỏ, trao phong bao lì xì và tổ chức bữa cơm đoàn viên với các món ăn mang ý nghĩa biểu tượng như cá, mì trường thọ và bánh gạo nếp. Không khí Tết tại đây thiên về giá trị gia đình, sự sum họp và mong ước một khởi đầu may mắn cho Năm mới.

Bên cạnh các hoạt động mang tính gia đình và cộng đồng, chính quyền nhiều nước trong khu vực cũng tận dụng dịp Tết để triển khai các chương trình quảng bá, kích cầu du lịch và tiêu dùng, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng đầu năm.

Nhân dịp Tết cổ truyền, Thái Lan tung ưu đãi kích cầu du lịch trên toàn quốc. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã hợp tác với các hãng lữ hành tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, sự kiện văn hóa rực rỡ sắc màu, biểu diễn nghệ thuật, các màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật cùng các chương trình ưu đãi mua sắm, nhằm thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Chuỗi hoạt động đón Xuân 2026 tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) được khởi động bằng màn trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) vào tối 14/2. Hàng trăm drone đồng loạt tạo hình trên bầu trời đêm, tái hiện các biểu tượng và thông điệp chào Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, qua đó góp phần làm sôi động bầu không khí lễ hội tại đặc khu. Bên cạnh đó, các hoạt động diễu hành, trình diễn pháo hoa, đua ngựa mừng Năm mới và mua sắm sôi động tại các trung tâm thương mại thu hút đông đảo người dân và du khách. Chính quyền địa phương ghi nhận hàng trăm nghìn lượt du khách đổ đến trung tâm tài chính thương mại này trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết.

Tết Nguyên đán 2026 tại nhiều nước châu Á không chỉ là dịp lễ truyền thống mà còn trở thành động lực thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và quảng bá hình ảnh quốc gia, đồng thời tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị văn hóa Á Đông trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.