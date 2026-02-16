10 người thương vong do đốt pháo trong ngày đầu nghỉ Tết ở Trung Quốc

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc trong ngày 15/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở nước này, khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo thông báo đưa ra vào tối 15/2 của chính quyền huyện Đông Hải, thành phố Liên Vân Cảng, miền Đông Trung Quốc, vào khoảng 2h30 chiều cùng ngày, một cửa hàng bán pháo hoa ở thôn Đông An thuộc huyện này đã phát nổ do người dân sử dụng pháo hoa không đúng cách. Lực lượng cứu hộ, cứu hỏa, công an và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn và xử lý.

Thông báo cho biết, đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày. Vụ việc khiến 8 người chết và 2 người bị bỏng nhẹ. Những người chịu trách nhiệm đã bị bắt giữ, nguyên nhân cụ thể của vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

Cũng trong ngày 15/2, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức hội nghị trực tuyến về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó có việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ an toàn cháy nổ tại các khu vực tập trung đông người, tăng cường các biện pháp kiểm soát an toàn và tổ chức trật tự việc sử dụng pháo, rà soát và xử lý các mối nguy tiềm ẩn trong các ngành công nghiệp trọng điểm như khai thác mỏ, hóa chất độc hại, công nghiệp và thương mại, xây dựng và luyện kim, nhằm ngăn ngừa các sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Được biết, trong kỳ nghỉ Tết, Trung Quốc đã bố trí khoảng 26.000 người thuộc các lực lượng quản lý khẩn cấp, cứu hỏa, cứu hộ, giám sát an toàn mỏ và phòng chống động đất các cấp, hơn 23.000 nhân viên của lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tổng hợp quốc gia, lực lượng cứu hộ khẩn cấp quốc gia về an toàn sản xuất và lực lượng cứu hộ công trình từ các doanh nghiệp trung ương, cùng hơn 9.000 xe cứu hộ, máy bay và thiết bị các loại, nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố an toàn.