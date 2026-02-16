Du lịch đa thế hệ thay bàn ăn truyền thống dịp Tết ở châu Á

Người trẻ Trung Quốc và Hàn Quốc có xu hướng đơn giản hóa thủ tục hoặc du lịch trong Tết Nguyên đán để né tránh những câu hỏi về hôn nhân, lương bổng, con cái hay nghi thức rườm rà.

“Có người yêu chưa?”

“Khi nào cưới?”

“Khi nào đẻ con? Bao giờ sinh đứa thứ 2?”

“Có định làm xong cái này trước khi già quá không?”

Cô gái có tên Le Tao - sinh sống ở Melbourne, Australia - chia sẻ với ABC News rằng Tết Nguyên đán năm nào mình cũng nhận được những câu hỏi giống nhau.

“Tôi gọi điện cho ông bà ở Trung Quốc vào đêm giao thừa, và ông bà khuyên tôi nên kết hôn đi”, cô giáo trung học 25 tuổi chia sẻ.

“Năm mới, con nên đặt mục tiêu và bắt đầu tính tới điều lớn lao hơn trong cuộc sống”, Le Tao nhắc lại lời ông bà. Những cuộc trò chuyện kiểu này khiến Tao căng thẳng và bối rối, nên cô luôn tìm cách kết thúc càng nhanh càng tốt.

Tết Nguyên đán - thay vì là cơ hội để sum vầy cùng gia đình - lại trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người trẻ châu Á. Từng được xem là biểu hiện của sự quan tâm trong gia đình, những câu hỏi về dự định nghề nghiệp, kế hoạch kết hôn và chuyện riêng tư khác giờ đây bị coi là tò mò và thậm chí “tọc mạch”, theo Korea Times.

Để dịp đoàn viên không thành gánh nặng

Theo khảo sát năm 2025 của nền tảng AlbaChungook của Hàn Quốc, 38,8% trong số hơn 1.500 người trưởng thành được hỏi cảm thấy stress trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng nhẹ so với khảo sát năm 2024. Tỷ lệ căng thẳng cao hơn ở nữ giới (44,7%) so với nam giới (33,8%). Nhóm tuổi 30 cũng đứng đầu với 48,6% người áp lực.

Yếu tố gây khó chịu nhất với người trong độ tuổi 20 là “cằn nhằn về việc làm và sự nghiệp” (68,5%), còn với người trong độ tuổi 30 là “phàn nàn về các mối quan hệ và hôn nhân” (49,4%).

Le Tao cho biết dù nói chuyện gì với gia đình thì chủ đề cuối cùng cũng quay sang đời sống cá nhân của cô. “Chúng tôi cũng nói về công việc, nhưng tôi không có nhiều chuyện để kể. Thế nên, mọi người bắt đầu hỏi những câu như ‘dạo này hẹn hò với ai chưa?’. Bố tôi thậm chí còn bảo khoản trả góp nhà cao thế sao tôi không tìm ai trả nợ cùng đi”, Le Tao chia sẻ.

Le Tao cảm thấy bất lực trước khoảng cách thế hệ.

“Quê tôi rất truyền thống. Ông bà tôi nghĩ họ đang già rồi nên muốn có chắt, còn bố mẹ tôi bắt đầu nhắc tới từ ‘lấy chồng’ từ năm 20 tuổi rồi… Mẹ tôi gặp bố tôi năm 24 tuổi, sinh tôi năm 26 tuổi. Giờ tôi 25 rồi, quá muộn! Họ có quan điểm của họ, tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi chủ yếu im lặng cho qua vì không muốn cãi vã”, Le Tao chia sẻ.

Tuy nhiên, người đã kết hôn cũng có nỗi lo riêng. Trong khảo sát năm 2026 của Hankook Research, 38% nữ giới cảm thấy “gánh nặng tài chính” trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cao hơn 12 điểm % so với nam giới (26%). Hơn nữa, 29% nữ giới “mệt mỏi về thể chất”, gấp 4 lần so với nam giới (8%). Ngược lại, 35% nam giới cho biết đây là thời gian “tưởng nhớ tổ tiên và người thân, bạn bè đã khuất”.

“Phụ nữ được kỳ vọng đảm nhận công việc nấu nướng cho ít nhất ba thế hệ trong gia đình, chuẩn bị thức ăn cúng tổ tiên, cũng như dọn dẹp sau đó”, bà Kwon Mi-sook (56 tuổi) chia sẻ.

“Lì xì bao nhiêu” thành cơn đau đầu với nhiều người ở châu Á dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài ra, tục lệ lì xì là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng trong dịp Tết Nguyên đán của Trung Quốc lẫn Hàn Quốc. Tuy nhiên, “lì xì bao nhiêu” thành cơn đau đầu với nhiều người, biến hành động lấy may đầu năm thành khoản chi phí đáng kể.

Hơn 50% người từ độ tuổi trên 40 trong khảo sát 2025 của AlbaChungook lo lắng nhất về “gánh nặng tài chính từ các khoản chi tiêu trong dịp lễ, như quà tặng, tiền lì xì và tiền tiêu vặt”. Còn "Tiền thưởng cuối năm của tôi bốc hơi sau khi phát hết tiền mừng năm mới" từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo dịp Tết 2024.

Ở miền Nam Trung Quốc, các cặp vợ chồng thường lì xì cho người chưa kết hôn. Trên khắp cả nước, người lớn tuổi thường lì xì cho người dưới 25 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi, bất kể tình trạng hôn nhân của người nhận.

“Trước khi về quê, tôi rút khoảng 4.000 USD , một khoản tiền tiết kiệm suốt 3 tháng mới đủ. Khoản này rất lớn, nhưng cũng đành để duy trì tình cảm gia đình và thể hiện sự tôn trọng với người lớn”, Li Rui - 29 tuổi, đến từ An Huy, làm việc tại Thượng Hải - chia sẻ:

Tâm trạng này được nhiều người đồng cảm, bởi họ thấy mình có trách nhiệm tôn kính người lớn tuổi và người thân trẻ tuổi bằng những món quà tiền bạc có giá trị trong dịp Tết.

Thích ứng với Tết hiện đại

Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ giữa truyền thống và hiện đại, Tết Nguyên đán là dịp để họ thích nghi và ứng biến. Họ không từ bỏ những phong tục truyền lại qua nhiều thế hệ, thay vào đó định nghĩa lại Tết Nguyên đán phù hợp với đời sống đương đại cũng như nhu cầu hiện nay về tài chính và sức khỏe tinh thần.

Với lì xì, gánh nặng kinh tế khiến một số người có cách tiếp cận thực tế hơn. Họ lập ngân sách lì xì phù hợp với thu nhập, đảm bảo không chi tiêu quá mức song vẫn giữ gìn truyền thống. Sự cân bằng giữa duy trì bản sắc dân tộc và quản lý tài chính cá nhân đã phản ánh cách thế hệ trẻ linh hoạt.

“Tặng lì xì thể hiện tình cảm gia đình, song dần trở thành gánh nặng ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi cần tìm ra con số hợp lý mà không ảnh hưởng tới hầu bao”, Zhao Fan nói.

Một mâm cơm cúng trong Tết Nguyên đán của người Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News.

Tại Hàn Quốc, truyền thông đang gọi một xu hướng chuyển biến văn hóa mới xuất hiện có tên “đi máy bay thay cho bàn ăn truyền thống”. Dữ liệu ngành cho thấy khái niệm “du lịch đa thế hệ” - ông bà, cha mẹ và con cái cùng đi du lịch - đã trở thành xu hướng chủ đạo của mùa lễ hội năm 2025.

“Lượng tìm kiếm chuyến bay trong những tháng đầu năm tăng 4,12% so với mức cao kỷ lục của năm 2025. Với 44% người được hỏi cho biết sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ nếu đi cùng gia đình, các điểm đến ngắn ngày, dễ di chuyển cho nhiều thế hệ đang thu hút nhu cầu mạnh mẽ nhất”, Jessica Min - chuyên gia du lịch tại Skyscanner - cho biết.

Năm 2025 ghi nhận 1,34 triệu người Hàn Quốc du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết 10 ngày, riêng Sân bay quốc tế Incheon có 1,05 triệu người khởi hành. Lượng hành khách xuất cảnh hàng ngày trung bình đạt 134.000 người, tăng 13,8% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, trở thành thời điểm du lịch nhộn nhịp nhất kể từ khi sân bay mở cửa vào năm 2001.

Ngoài ra, Trung tâm nghi thức truyền thống thuộc Viện Văn hóa Nho giáo Hàn Quốc ngày 11/2 công bố hướng dẫn mới về nghi thức thờ cúng tổ tiên nhân dịp Tết Nguyên đán. Các học giả cho biết bản hướng dẫn mới được điều chỉnh phù hợp với xã hội hiện đại trong khi vẫn giữ phong tục tập quán. Đề xuất hy vọng sẽ xóa bỏ tình trạng đầu tắt mặt tối lo cơm cúng hay các thành viên cãi vã, tái khẳng định mục đích ban đầu của lễ cúng ngày Tết là củng cố tình cảm gia đình.

Trung tâm đề xuất bàn thờ tổ tiên chỉ cần từ 4-6 món, tập trung vào món tteokguk (canh bánh gạo). Đặc biệt, trung tâm lưu ý món jeon (bánh xèo), vốn cần nhiều nguyên liệu và công sức chuẩn bị, không cần là món phải có. Việc dâng cúng những món ăn các cụ yêu thích khi còn sống hoặc các loại trái cây hiện đại không bị coi là bất kính mà là “biểu hiện của sự chân thành trong thời hiện đại”.

“Truyền thống không cố định, mà là nền văn hóa sống động tồn tại khi hòa hợp với thời đại. Tôi hy vọng các gia đình sẽ dành Tết Nguyên đán này để tưởng nhớ tổ tiên đồng thời trân trọng thời gian bên nhau”, Jung Jae-geun - Chủ tịch Viện Văn hóa Nho giáo Hàn Quốc - chia sẻ.