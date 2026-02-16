Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TL;DR

Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026

  • Thứ hai, 16/2/2026 20:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ Bắc Kinh đến Bangkok, Phnom Penh hay Singapore, không khí đón Giao thừa Tết Nguyên đán lan tỏa rộn ràng với đèn lồng rực sáng, lễ cầu an và những màn múa lân - rồng náo nhiệt.

Tet Nguyen dan anh 1

Tet Nguyen dan anh 2

Chiều tối 16/2 tức 29 Tết Âm lịch, các thành viên trong nhiều gia đình người Thái gốc Hoa đã sum họp, thành kính dâng lễ và tưởng nhớ tổ tiên tại khu lưu giữ tro cốt trong một ngôi chùa ở Bangkok (Thái Lan).
Tet Nguyen dan anh 3Tet Nguyen dan anh 4Tet Nguyen dan anh 5Tet Nguyen dan anh 6

Người dân dâng mâm lễ gồm vịt quay, gà luộc, thịt heo, trái cây, trứng… trước các ô thờ tro cốt trong chùa tại Bangkok tối 16/2, thành kính tưởng nhớ tổ tiên đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Vàng mã cùng những mô hình hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động cũng được chuẩn bị để hóa vàng trong nghi thức truyền thống, gửi gắm ước nguyện đủ đầy và sung túc cho năm mới.
Tet Nguyen dan anh 7

Đến tối 16/2, chỉ vài giờ trước khoảnh khắc bước sang năm mới Bính Ngọ, cộng đồng người Thái gốc Hoa đổ về chùa Wat Mangkon Kamalawat (Leng Nuei Yee) ở Bangkok (Thái Lan) để thắp nến, dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng và vạn sự hanh thông.
Tet Nguyen dan anh 8Tet Nguyen dan anh 9Tet Nguyen dan anh 10Tet Nguyen dan anh 11

Người dân thành kính dâng lễ, nâng nến và khấn nguyện trước các ban thờ trong một ngôi chùa ở khu Chinatown, Bangkok, tối 16/2, trong nghi thức truyền thống đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Giữa không gian rực đỏ đèn lồng và ánh nến lung linh, những lời cầu an, cầu lộc được gửi gắm, mở đầu năm mới với niềm tin và hy vọng.
Tet Nguyen dan anh 12

Người dân mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại một cửa hàng gần chợ Orussey ở Phnom Penh, Campuchia. Theo AP, cộng đồng người Hoa tại Campuchia sẽ tổ chức biểu diễn múa lân - rồng trước khuôn viên Hoàng cung ở Phnom Penh trong đêm Giao thừa. Trong khi đó, tại Myanmar, các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng năm Ngọ diễn ra tại sân vận động Thuwunna Stadium, thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tet Nguyen dan anh 13

Tại Singapore, người dân và du khách theo dõi màn múa lân sôi động tại khu phức hợp Jewel Changi Airport vào tối 16/2 với tiếng trống dồn dập và sắc màu lễ hội ngập tràn không gian.
Tet Nguyen dan anh 14

Người dân hào hứng đón và bắt những đồng xu may mắn do Thần Tài phát lộc trong màn múa lân tại Jewel Changi Airport, gửi gắm kỳ vọng tài lộc và khởi đầu hanh thông cho năm mới.
Tet Nguyen dan anh 15Tet Nguyen dan anh 16

Đội múa lân rồng trình diễn màn rồng LED rực rỡ tại khu phức hợp Jewel Changi Airport, Singapore tối 16/2, trong không khí tưng bừng đón Giao thừa Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo du khách và người dân chiêm ngưỡng.
Tet Nguyen dan anh 17

Nhân viên cửa hàng tất bật chuẩn bị những câu đối đỏ để bán trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, chào đón năm Giáp Ngọ, tại thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 16/2.
Tet Nguyen dan anh 18

Dòng người thành kính xếp hàng dâng hương, cầu nguyện tại Đền Donglong ở thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) tối 16/2, chỉ vài tiếng trước đêm Giao thừa Tết Nguyên đán chào đón năm Bính Ngọ.

Tet Nguyen dan anh 19

Du khách đổ về tham quan một khu danh thắng tại huyện Huimin, thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Năm nay, nước này ước tính ghi nhận khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển trong 40 ngày Xuân vận - giai đoạn cao điểm đi lại quanh Tết - mức cao kỷ lục, tăng mạnh so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái. Giới chức kỳ vọng kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế, trong đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa được xác định là ưu tiên trọng tâm của năm mới.

Châu Á tưng bừng đón Tết, du lịch, mua sắm bùng nổ

Người dân tại nhiều quốc gia châu Á đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, từ mua sắm, trang hoàng nhà cửa đến lên kế hoạch du Xuân, tạo nên bầu không khí rộn ràng khắp cộng đồng khu dân cư.

5 giờ trước

Người Trung Quốc đổ xô tích trữ vàng trước Tết Nguyên đán

Giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị, các hộ gia đình Trung Quốc tăng tốc gom vàng, từ quà Tết mạ vàng đến quỹ ETF, đẩy nhu cầu lên mức cao kỷ lục.

27:1607 hôm qua

Châu Á rực rỡ trước Tết Bính Ngọ

Trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, không khí lễ hội lan tỏa khắp châu Á, từ các khu phố Chinatown rực rỡ đèn lồng ở Singapore, Malaysia, Philippines đến những con phố đỏ thắm và các hoạt động lễ hội sôi động tại Trung Quốc.

12:29 10/2/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Campuchia khang dinh tinh huu nghi voi Trung Quoc hinh anh

Campuchia khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc

3 giờ trước 19:06 16/2/2026

0

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn nguồn Thông tấn xã Campuchia (AKP) về thông điệp của Thủ tướng Hun Manet gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc.

170 trieu thung dau Iran 'lenh denh tren bien' hinh anh

170 triệu thùng dầu Iran 'lênh đênh trên biển'

6 giờ trước 15:59 16/2/2026

0

Xuất khẩu dầu của Iran đã sụt giảm mạnh vào đầu năm 2026 làm dấy lên những câu hỏi mới về khả năng duy trì “huyết mạch kinh tế” quan trọng nhất của Tehran trong bối cảnh Mỹ nối lại áp lực trừng phạt.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

Tết Nguyên đán Đài Loan Trung Quốc Thái Lan Singapore Campuchia Giao thừa châu Á Thái Lan Trung Quốc Singapore Đài Loan

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý