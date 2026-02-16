Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026

|
Chiều tối 16/2 tức 29 Tết Âm lịch, các thành viên trong nhiều gia đình người Thái gốc Hoa đã sum họp, thành kính dâng lễ và tưởng nhớ tổ tiên tại khu lưu giữ tro cốt trong một ngôi chùa ở Bangkok (Thái Lan).
Người dân dâng mâm lễ gồm vịt quay, gà luộc, thịt heo, trái cây, trứng… trước các ô thờ tro cốt trong chùa tại Bangkok tối 16/2, thành kính tưởng nhớ tổ tiên đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Vàng mã cùng những mô hình hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ đeo tay, điện thoại di động cũng được chuẩn bị để hóa vàng trong nghi thức truyền thống, gửi gắm ước nguyện đủ đầy và sung túc cho năm mới.
Đến tối 16/2, chỉ vài giờ trước khoảnh khắc bước sang năm mới Bính Ngọ, cộng đồng người Thái gốc Hoa đổ về chùa Wat Mangkon Kamalawat (Leng Nuei Yee) ở Bangkok (Thái Lan) để thắp nến, dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng và vạn sự hanh thông.
Người dân thành kính dâng lễ, nâng nến và khấn nguyện trước các ban thờ trong một ngôi chùa ở khu Chinatown, Bangkok, tối 16/2, trong nghi thức truyền thống đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Giữa không gian rực đỏ đèn lồng và ánh nến lung linh, những lời cầu an, cầu lộc được gửi gắm, mở đầu năm mới với niềm tin và hy vọng.
Người dân mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại một cửa hàng gần chợ Orussey ở Phnom Penh, Campuchia. Theo AP, cộng đồng người Hoa tại Campuchia sẽ tổ chức biểu diễn múa lân - rồng trước khuôn viên Hoàng cung ở Phnom Penh trong đêm Giao thừa. Trong khi đó, tại Myanmar, các chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng năm Ngọ diễn ra tại sân vận động Thuwunna Stadium, thu hút đông đảo người dân tham dự. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tại Singapore, người dân và du khách theo dõi màn múa lân sôi động tại khu phức hợp Jewel Changi Airport vào tối 16/2 với tiếng trống dồn dập và sắc màu lễ hội ngập tràn không gian.
Người dân hào hứng đón và bắt những đồng xu may mắn do Thần Tài phát lộc trong màn múa lân tại Jewel Changi Airport, gửi gắm kỳ vọng tài lộc và khởi đầu hanh thông cho năm mới.
Đội múa lân rồng trình diễn màn rồng LED rực rỡ tại khu phức hợp Jewel Changi Airport, Singapore tối 16/2, trong không khí tưng bừng đón Giao thừa Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo du khách và người dân chiêm ngưỡng.
Nhân viên cửa hàng tất bật chuẩn bị những câu đối đỏ để bán trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, chào đón năm Giáp Ngọ, tại thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 16/2.
Dòng người thành kính xếp hàng dâng hương, cầu nguyện tại Đền Donglong ở thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) tối 16/2, chỉ vài tiếng trước đêm Giao thừa Tết Nguyên đán chào đón năm Bính Ngọ.
Du khách đổ về tham quan một khu danh thắng tại huyện Huimin, thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Năm nay, nước này ước tính ghi nhận khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển trong 40 ngày Xuân vận - giai đoạn cao điểm đi lại quanh Tết - mức cao kỷ lục, tăng mạnh so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái. Giới chức kỳ vọng kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế, trong đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa được xác định là ưu tiên trọng tâm của năm mới.
