Châu Á rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026

Du khách đổ về tham quan một khu danh thắng tại huyện Huimin, thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Năm nay, nước này ước tính ghi nhận khoảng 9,5 tỷ lượt di chuyển trong 40 ngày Xuân vận - giai đoạn cao điểm đi lại quanh Tết - mức cao kỷ lục, tăng mạnh so với 9,02 tỷ lượt của năm ngoái. Giới chức kỳ vọng kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế, trong đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa được xác định là ưu tiên trọng tâm của năm mới.