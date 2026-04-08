Châu Á mua hàng nghìn tấn gạo Mỹ

Sau khi đạt thỏa thuận thương mại với một số nước châu Á, Mỹ mới đây đã liên tiếp xuất khẩu gạo sang Indonesia và Hàn Quốc, dù sản lượng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên toàn cầu.

Mỹ hiện là một trong 10 quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Theo Jakarta Globe, Indonesia mới đây đã đồng ý nhập khẩu tối thiểu 1.000 tấn gạo từ Mỹ, bất chấp lập trường cứng rắn trước đó của Tổng thống Prabowo Subianto trong việc hạn chế nhập khẩu và những tuyên bố về mục tiêu tự chủ lương thực.

Thương vụ này nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận thương mại đối ứng rộng hơn, theo đó Indonesia cam kết nhập khẩu khoảng 4,5 tỷ USD nông sản từ Mỹ. Tuy nhiên, giới chức nước này nhấn mạnh quy mô nhập khẩu là rất nhỏ, chỉ tương đương khoảng 0,00003% tổng sản lượng lúa gạo năm 2025, đạt 34,69 triệu tấn.

Mỹ đạt thoả thuận xuất khẩu gạo với nhiều nước châu Á

Ông Haryo Limanseto, người phát ngôn Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, cho biết việc nới lỏng giấy phép nhập khẩu nông sản Mỹ sẽ giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguyên liệu thuận lợi hơn, qua đó duy trì ổn định sản xuất và góp phần củng cố an ninh lương thực.

Ngoài gạo, thỏa thuận còn bao gồm nhiều mặt hàng như lúa mì, đậu tương, ngô và trái cây tươi.

Ở chiều ngược lại, Indonesia đã đạt được thỏa thuận miễn thuế đối với 172 mặt hàng thực phẩm khi xuất khẩu sang Mỹ, bao gồm trái cây nhiệt đới, cà phê, trà, gia vị, cùng các mặt hàng chiến lược như dầu cọ thô và ca cao. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp nước này củng cố vị thế xuất khẩu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Mỹ trong thời gian tới.

Không chỉ Indonesia, Mỹ gần đây cũng ghi nhận một thương vụ đáng chú ý tại Hàn Quốc. Theo thông tin từ các thương nhân châu Âu được đăng tải trên Marine News Magazine, Hàn Quốc đã mua khoảng 11.110 tấn gạo Mỹ trong một phiên đấu thầu quốc tế với tổng khối lượng chào mua lên tới 74.382 tấn.

Đơn vị tổ chức là Agro-Fisheries and Food Trade Corporation, doanh nghiệp nhà nước phụ trách nhập khẩu nông sản của Hàn Quốc. Trong phiên đấu thầu, cơ quan này đã chốt mua 11.110 tấn gạo dự kiến có xuất xứ từ Mỹ, trong khi phần khối lượng còn lại chưa được ký kết.

Loại gạo được mua là gạo lứt hạt trung, không phải gạo nếp, với mức giá 820,91 USD /tấn theo điều kiện CFR (bao gồm giá hàng hóa và chi phí vận chuyển). Lô hàng được chia thành hai chuyến với khối lượng tương đương, dự kiến cập cảng Hàn Quốc trong giai đoạn từ ngày 15/8 đến 31/10.

Nguồn cung nào giúp Mỹ duy trì xuất khẩu quy mô lớn?

Theo Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Economic Research Service), dù chỉ chiếm chưa đến 2% sản lượng gạo toàn cầu, Mỹ vẫn đóng góp khoảng 5% tổng khối lượng thương mại gạo thế giới mỗi năm.

4 vùng của Mỹ sản xuất gần như toàn bộ sản lượng gạo của cả nước, gồm Grand Prairie, đồng bằng Mississippi, vùng duyên hải Vịnh Mexico và thung lũng Sacramento của bang California. Trong đó, khu vực miền Nam chủ yếu trồng gạo hạt dài, còn California gần như chỉ sản xuất gạo hạt trung và hạt ngắn.

Quá trình thu hoạch gạo tại một trang trại ở Mississippi, một trong 4 vùng sản xuất gạo chủ chốt của Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý, xuất khẩu đóng vai trò then chốt đối với ngành lúa gạo Mỹ khi có tới 40-45% sản lượng được tiêu thụ trên thị trường quốc tế.

Các thị trường nhập khẩu chính bao gồm Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ, khu vực Caribbean, Đông Bắc Á, Trung Đông và Canada, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ cho Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi cận Sahara. Mỹ được đánh giá là nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và kịp thời đối với các loại gạo chất lượng cao.

Riêng tại khu vực Đông Bắc Á, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) hiện nhập khẩu gạo Mỹ chủ yếu theo các cam kết trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về cơ cấu, xuất khẩu gạo của Mỹ khá đa dạng, bao gồm gạo thô, gạo lứt, gạo đồ và gạo xay xát hoàn toàn, trong đó gạo thô chưa qua xay xát chiếm khoảng 30% tổng lượng xuất khẩu. Đây là một đặc điểm khác biệt so với các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan hay Việt Nam, vốn hạn chế hình thức này nhằm bảo vệ ngành chế biến nội địa.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng nhập khẩu khoảng 1,3 triệu tấn gạo mỗi năm, chủ yếu là các loại gạo thơm từ châu Á.

Trên thị trường toàn cầu, dù đang áp dụng một số hạn chế xuất khẩu, Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Các quốc gia xuất khẩu chủ chốt khác gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan, Mỹ, Trung Quốc, Myanmar và Campuchia. Nhóm 8 quốc gia chủ chốt này chiếm đến 90% tổng khối lượng xuất khẩu gạo toàn cầu mỗi năm, theo sau là các nhà xuất khẩu từ Nam Mỹ và Australia.