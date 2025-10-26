Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chấm điểm MU sau trận thắng Brighton

  Chủ nhật, 26/10/2025 05:39 (GMT+7)
Đêm 25/10, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Casemiro được chấm điểm cao nhất khi MU đánh bại Brighton 4-2 trên sân Old Trafford thuộc vòng 9 Premier League.

Cham diem MU anh 1

Sanne Lammens – 6/10: Lammens tự tin trong các pha bắt bóng bổng và phát bóng dài chuẩn xác. Tuy nhiên, thủ thành người Bỉ có phần bị động ở bàn thua từ cú sút phạt của Danny Welbeck.
Cham diem MU anh 2

Leny Yoro – 6/10: Xử lý chững chạc dù còn trẻ. Tốc độ và khả năng đọc tình huống giúp anh hóa giải vài pha phản công nguy hiểm của Brighton. Dù vậy, đôi khi Yoro còn hơi mất tập trung.
Cham diem MU anh 3

Matthijs de Ligt – 7/10: Trung vệ Hà Lan tiếp tục phong độ ổn định. Điềm tĩnh, chắc chắn, chỉ huy hàng thủ hiệu quả – đúng kiểu người hùng thầm lặng ở Old Trafford.
Cham diem MU anh 4

Luke Shaw – 6,5/10: Một trận đấu tốt nữa của Shaw. Anh góp công vào bàn thắng thứ 3 của MU với pha pressing quyết liệt. Dù vậy, Shaw cũng bị Yankuba Minteh qua mặt vài lần và suýt khiến đội nhà trả giá.
Cham diem MU anh 5

Amad Diallo – 7/10: Lắt léo, thông minh và đầy nhiệt huyết. Bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng, nhưng màn trình diễn của Amad tiếp tục ghi điểm trong mắt HLV Ruben Amorim.
Cham diem MU anh 6

Diogo Dalot – 6/10: Đi bóng quyết liệt, giữ vị trí tốt. Có vài pha sút xa thiếu chính xác, nhưng nhìn chung tròn vai.
Cham diem MU anh 7

Bruno Fernandes – 7/10: Trận thứ 300 cho MU, Bruno vẫn năng nổ và sáng tạo. Những đường chuyền xuyên tuyến của anh là điểm khởi đầu cho nhiều pha tấn công nguy hiểm.
Cham diem MU anh 8

Casemiro – 8/10: Một màn trình diễn đẳng cấp của cựu tiền vệ Real Madrid. Kiến tạo cho Cunha mở tỷ số rồi tự bản thân ghi bàn dù có phần may mắn. Sức mạnh, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu đều ở đỉnh cao.
Cham diem MU anh 9

Bryan Mbeumo – 9/10: Người hùng của trận đấu. Cú đúp đẳng cấp – đặc biệt là bàn ấn định tỷ số ở phút cuối. Tốc độ, kỹ thuật và sự lạnh lùng trước khung thành giúp anh trở thành điểm sáng rực rỡ nhất của MU.
Cham diem MU anh 10

Matheus Cunha – 8/10: Cuối cùng cũng “nổ súng” sau 9 trận. Bàn thắng mở tỷ số thể hiện kỹ thuật, sự tự tin và bản lĩnh. Cunha hứa hẹn sẽ là mũi nhọn mới đáng tin cậy của "Quỷ đỏ".
Cham diem MU anh 11

Benjamin Sesko – 6,5/10: Năng nổ, chịu di chuyển, làm tường tốt nhưng dứt điểm chưa bén. Sesko rõ ràng vẫn đang hoàn thiện sự ăn ý với Mbeumo và Cunha.
