Chấm điểm MU sau trận thắng Brighton

Sanne Lammens – 6/10: Lammens tự tin trong các pha bắt bóng bổng và phát bóng dài chuẩn xác. Tuy nhiên, thủ thành người Bỉ có phần bị động ở bàn thua từ cú sút phạt của Danny Welbeck.
Leny Yoro – 6/10: Xử lý chững chạc dù còn trẻ. Tốc độ và khả năng đọc tình huống giúp anh hóa giải vài pha phản công nguy hiểm của Brighton. Dù vậy, đôi khi Yoro còn hơi mất tập trung.
Matthijs de Ligt – 7/10: Trung vệ Hà Lan tiếp tục phong độ ổn định. Điềm tĩnh, chắc chắn, chỉ huy hàng thủ hiệu quả – đúng kiểu người hùng thầm lặng ở Old Trafford.
Luke Shaw – 6,5/10: Một trận đấu tốt nữa của Shaw. Anh góp công vào bàn thắng thứ 3 của MU với pha pressing quyết liệt. Dù vậy, Shaw cũng bị Yankuba Minteh qua mặt vài lần và suýt khiến đội nhà trả giá.
Amad Diallo – 7/10: Lắt léo, thông minh và đầy nhiệt huyết. Bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng, nhưng màn trình diễn của Amad tiếp tục ghi điểm trong mắt HLV Ruben Amorim.
Diogo Dalot – 6/10: Đi bóng quyết liệt, giữ vị trí tốt. Có vài pha sút xa thiếu chính xác, nhưng nhìn chung tròn vai.
Bruno Fernandes – 7/10: Trận thứ 300 cho MU, Bruno vẫn năng nổ và sáng tạo. Những đường chuyền xuyên tuyến của anh là điểm khởi đầu cho nhiều pha tấn công nguy hiểm.
Casemiro – 8/10: Một màn trình diễn đẳng cấp của cựu tiền vệ Real Madrid. Kiến tạo cho Cunha mở tỷ số rồi tự bản thân ghi bàn dù có phần may mắn. Sức mạnh, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu đều ở đỉnh cao.
Bryan Mbeumo – 9/10: Người hùng của trận đấu. Cú đúp đẳng cấp – đặc biệt là bàn ấn định tỷ số ở phút cuối. Tốc độ, kỹ thuật và sự lạnh lùng trước khung thành giúp anh trở thành điểm sáng rực rỡ nhất của MU.
Matheus Cunha – 8/10: Cuối cùng cũng “nổ súng” sau 9 trận. Bàn thắng mở tỷ số thể hiện kỹ thuật, sự tự tin và bản lĩnh. Cunha hứa hẹn sẽ là mũi nhọn mới đáng tin cậy của "Quỷ đỏ".
Benjamin Sesko – 6,5/10: Năng nổ, chịu di chuyển, làm tường tốt nhưng dứt điểm chưa bén. Sesko rõ ràng vẫn đang hoàn thiện sự ăn ý với Mbeumo và Cunha.
