Chấm điểm MU sau trận thắng Brighton

Luke Shaw – 6,5/10: Một trận đấu tốt nữa của Shaw. Anh góp công vào bàn thắng thứ 3 của MU với pha pressing quyết liệt. Dù vậy, Shaw cũng bị Yankuba Minteh qua mặt vài lần và suýt khiến đội nhà trả giá.