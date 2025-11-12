Chiến lược mới của chaebol lớn thứ 2 Hàn Quốc tại Việt Nam

Chaebol Hàn Quốc SK Group đang tìm cách tái cân bằng tài chính, chuyển hướng sang các lĩnh vực chip, AI, pin xe điện, cũng như năng lượng.

SK Group dần thoái vốn khỏi các tập đoàn Việt Nam để tập trung phát triển mảng AI và năng lượng. Ảnh: Reuters.

SK Group đã đầu tư hơn 3,5 tỷ USD vào Việt Nam thông qua hình thức góp vốn và mua cổ phần tại các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Masan, Imexpharm...

Tuy nhiên, sau nhiều năm điều chỉnh chiến lược, tập đoàn tư nhân lớn thứ 2 Hàn Quốc đã đẩy nhanh việc rút vốn khỏi thị trường Việt Nam, kéo tổng giá trị đầu tư giảm còn khoảng 650 triệu USD hiện tại.

Tham vọng AI

Theo Korea JoongAng Daily, biến động trong danh mục đầu tư diễn ra trong bối cảnh SK Group đang thực hiện chiến lược tái cân bằng tài chính (financial rebalancing), nhằm chuyển hướng sang các lĩnh vực chip, AI và pin xe điện. Đây đều là những mảng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư quy mô lớn, cả ở trong nước và tại thị trường Mỹ.

Tháng 6/2024, SK Group đã công bố kế hoạch huy động 80.000 tỷ won (tương đương 58 tỷ USD ) đến năm 2026 để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn, thông qua việc cải thiện lợi nhuận, tối ưu hóa cơ cấu kinh doanh và tăng cường hợp tác, theo Korea Times.

Cụ thể, SK sẽ thành lập Ủy ban Chất bán dẫn trực thuộc Hội đồng Supex - cơ quan hoạch định chiến lược cấp cao của tập đoàn.

Đơn vị sản xuất chip SK Hynix dự kiến đầu tư 103.000 tỷ won (tương đương 76 tỷ USD ) đến năm 2028, nhằm củng cố vị thế và tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa các công ty thành viên trong chuỗi giá trị liên quan đến AI và chip.

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won cho biết tập đoàn phải nắm bắt "cơ hội vàng" đầu tư vào AI. Ảnh: Bloomberg.

Đồng thời, chaebol lớn thứ 2 Hàn Quốc cũng sẽ dành ra khoảng 82.000 tỷ won (khoảng 56 tỷ USD ) đầu tư cho lĩnh vực AI như HBM (bộ nhớ băng thông cao).

Mặt khác, SK Telecom và SK Broadband sẽ đầu tư chung 3.400 tỷ won (tương đương 2,3 tỷ USD ) trong 5 năm tới vào việc kinh doanh trung tâm dữ liệu AI.

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won nhấn mạnh tập đoàn phải nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong tương lai bằng cách tập trung nguồn lực vào các ngành công nghiệp liên quan đến AI và chất bán dẫn.

"Tại Mỹ, làn sóng thay đổi liên quan đến AI rất mạnh mẽ. Chúng ta cần củng cố vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị AI, từ dịch vụ đến hạ tầng, bằng cách tận dụng năng lực của toàn tập đoàn", ông nói thêm.

Trước đó, ông đã có cuộc gặp gỡ với CEO OpenAI Sam Altman và CEO Microsoft Satya Nadella để thảo luận hợp tác trong lĩnh vực AI.

Đẩy mạnh các dự án năng lượng

Chủ tịch Chey cũng dự báo tập đoàn sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực liên quan đến các giải pháp năng lượng.

Thực tế, tại Việt Nam, tập đoàn này cũng đang đề xuất thực hiện nhiều dự án năng lượng và công nghệ cao.

Báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về kết quả đánh giá năng lực đối với SK, Bộ Tài chính, với vai trò đầu mối Tổ công tác hỗ trợ các đề xuất dự án của Tập đoàn SK tại Việt Nam, cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An, trong việc nghiên cứu, hướng dẫn và xem xét đề xuất đầu tư.

"Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Tài chính đang tiếp tục hướng dẫn các thủ tục chuyên môn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho SK triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn mới", Bộ Tài chính cho biết.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH SK Innovation (Hàn Quốc) do ông Kim Nam Ho, Phó chủ tịch Văn phòng phát triển kinh doanh toàn cầu làm trưởng đoàn, về xúc tiến đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp cụm Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn.

Để đáp ứng khả thi về phương án đầu tư và thời gian vận hành, Công ty TNHH SK Innovation đã đề xuất đầu tư dự án với công suất 1.500 MW tại Khu kinh tế Nghi Sơn, sử dụng 33,09 ha đất và 8,46 ha mặt nước, đồng thời đầu tư tuyến ống kết nối đến kho cảng LNG Quỳnh Lập (Nghệ An).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 51.585 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD ), dự kiến khởi công tháng 1/2027 và vận hành quý IV/2030. Doanh nghiệp ước tính đóng góp ngân sách khoảng 79.575 tỷ đồng trong vòng đời dự án.

Ngoài dự án này, nhà đầu tư bày tỏ quan tâm phát triển trung tâm dữ liệu AI, mô hình năng lượng phân tán (DER), giải pháp DPPA tích hợp năng lượng tái tạo - LNG; đồng thời, nghiên cứu thêm một nhà máy điện có công suất 1.500 MW tại Thanh Hóa trong tương lai.

Tại buổi làm việc, đại diện SK Innovation nhấn mạnh tính khả thi của phương án phát triển cụm dự án LNG Quỳnh Lập - Nghi Sơn theo hướng tích hợp hạ tầng thay vì chỉ triển khai riêng lẻ Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn.

Đáng chú ý, hồi tháng 4, lãnh đạo tập đoàn cũng đã làm việc với Bộ Công Thương, đề xuất xây dựng các trung tâm công nghiệp tích hợp tại Việt Nam, gồm trung tâm AI và đổi mới sáng tạo ở Bắc Trung Bộ; trung tâm hydrogen, logistics và đổi mới sáng tạo tại Nam Trung Bộ gắn với dự án LNG Cà Ná; trung tâm nông nghiệp thân thiện môi trường tại Đồng bằng sông Cửu Long, gắn với dự án LNG Cà Mau.