Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cha Lukaku qua đời

  • Thứ ba, 30/9/2025 11:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá thế giới đón nhận tin buồn khi Roger Lukaku - cha của tiền đạo Romelu Lukaku, qua đời ở tuổi 58.

Cha của Lukaku qua đời ở tuổi 58.

Trên trang cá nhân, Romelu đăng bức ảnh thời thơ ấu bên người cha, kèm lời nhắn đầy xúc động: "Cảm ơn cha dạy con mọi điều con biết. Con mãi biết ơn và trân trọng cha. Cuộc sống sẽ không bao giờ còn như trước".

"Cha luôn bảo vệ và dẫn dắt con theo cách không ai có thể. Con sẽ không bao giờ là chính mình nữa. Nỗi đau và nước mắt dâng trào, nhưng con tin Chúa sẽ cho con sức mạnh để đứng dậy", tiền đạo Napoli kết lại.

Ngay sau đó, loạt lời chia buồn được gửi đến gia đình Lukaku. Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) viết trong thông cáo: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình Lukaku sau sự ra đi của ông Roger Lukaku". Nhiều nhân vật của giới túc cầu cũng gửi biểu tượng trái tim và lời động viên tới Romelu.

Roger Lukaku sinh năm 1967 tại CHDC Congo. Ông từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Roger đặt chân đến Bỉ ký hợp đồng với Rupel Boom, sau đó thi đấu cho nhiều CLB như KV Oostende, Seraing, Germinal Ekeren và KV Mechelen.

Dù sự nghiệp không quá rực rỡ, ông được nhớ đến như người truyền tình yêu bóng đá cho hai con trai Romelu và Jordan Lukaku. Trong đó, Romelu được coi là một trong những chân sút vĩ đại nhất bóng đá Bỉ.

Mức phí để Hojlund gia nhập Napoli

Napoli gửi đề nghị đầu tiên đến MU để chiêu mộ tiền đạo Rasmus Hojlund nhằm thay thế cho Romelu Lukaku đang chấn thương.

06:42 21/8/2025

De Bruyne, Lukaku sẽ gieo ác mộng lên Serie A

Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku tái hợp sau nhiều năm và cùng nhau thi đấu trong màu áo Napoli từ mùa 2025/26.

11:52 22/7/2025

Lukaku sẽ đưa De Bruyne đến Napoli?

Tiền đạo Romelu Lukaku tỏ ra úp mở khi được hỏi về khả năng Kevin De Bruyne cập bến Napoli hè này.

11:09 24/5/2025

Cuốn sách “I think therefore I play” của danh thủ Andrea Pirlo với chấp bút của người bạn Alessandro Alciato xuất bản năm 2013 mang tới chân dung rõ nét nhất về tiền vệ huyền thoại của bóng đá Italy. Cuốn sách ghi lại những giai thoại bất hủ về sự nghiệp của Pirlo, như khoảnh khắc vô địch World Cup 2006.

Minh Nghi

Cha Lukaku qua đời Romelu Lukaku Cha Lukaku Lukaku qua đời

    Đọc tiếp

    Amorim pha luat, roi pha nat MU hinh anh

    Amorim phá luật, rồi phá nát MU

    9 phút trước 12:00 30/9/2025

    0

    Trong thế giới bóng đá, có những nguyên tắc không cần ghi thành điều khoản nhưng mọi HLV đều ngầm hiểu.

    HLV Nguyen Anh Duc chia tay Becamex TP.HCM hinh anh

    HLV Nguyễn Anh Đức chia tay Becamex TP.HCM

    29 phút trước 11:41 30/9/2025

    0

    Sáng 30/9, HLV Nguyễn Anh Đức được cho là thông báo rời cương vị thuyền trưởng Becamex TP.HCM sau khởi đầu thất vọng ở V.League 2025/26.

    Pha xu ly 'trieu view' cua Pedri hinh anh

    Pha xử lý 'triệu view' của Pedri

    37 phút trước 11:33 30/9/2025

    0

    Pedri tạo ra khoảnh khắc gây ngỡ ngàng trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Sociedad ở vòng 7 La Liga hôm 28/9.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý