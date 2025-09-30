Cha Lukaku qua đời

Bóng đá thế giới đón nhận tin buồn khi Roger Lukaku - cha của tiền đạo Romelu Lukaku, qua đời ở tuổi 58.

Trên trang cá nhân, Romelu đăng bức ảnh thời thơ ấu bên người cha, kèm lời nhắn đầy xúc động: "Cảm ơn cha dạy con mọi điều con biết. Con mãi biết ơn và trân trọng cha. Cuộc sống sẽ không bao giờ còn như trước".

"Cha luôn bảo vệ và dẫn dắt con theo cách không ai có thể. Con sẽ không bao giờ là chính mình nữa. Nỗi đau và nước mắt dâng trào, nhưng con tin Chúa sẽ cho con sức mạnh để đứng dậy", tiền đạo Napoli kết lại.

Ngay sau đó, loạt lời chia buồn được gửi đến gia đình Lukaku. Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) viết trong thông cáo: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình Lukaku sau sự ra đi của ông Roger Lukaku". Nhiều nhân vật của giới túc cầu cũng gửi biểu tượng trái tim và lời động viên tới Romelu.

Roger Lukaku sinh năm 1967 tại CHDC Congo. Ông từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Roger đặt chân đến Bỉ ký hợp đồng với Rupel Boom, sau đó thi đấu cho nhiều CLB như KV Oostende, Seraing, Germinal Ekeren và KV Mechelen.

Dù sự nghiệp không quá rực rỡ, ông được nhớ đến như người truyền tình yêu bóng đá cho hai con trai Romelu và Jordan Lukaku. Trong đó, Romelu được coi là một trong những chân sút vĩ đại nhất bóng đá Bỉ.