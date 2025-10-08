Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO Telegram tiết lộ sở hữu hàng nghìn Bitcoin với giá vốn không tưởng

  • Thứ tư, 8/10/2025 18:15 (GMT+7)
CEO Telegram Pavel Durov tiết lộ đã mua hàng nghìn Bitcoin vào năm 2013 ở mức giá khoảng 700 USD và phi vụ đầu tư này đã giúp ông "duy trì cuộc sống" suốt thời gian qua.

CEO Telegram Pavel Durov tiết lộ sở hữu hàng nghìn Bitcoin với giá vốn chỉ 700 USD/BTC. Ảnh: Reuters.

Trả lời trong podcast của Lex Fridman mới đây, ông Pavel Durov cho biết đã tin tưởng tuyệt đối vào Bitcoin (BTC) ngay từ đầu. Năm 2013, CEO Telegram đã mua vài nghìn BTC đầu tiên nhưng khi đó ông không để tâm nhiều đến đồng tiền số này, theo CoinTelegraph.

Durov tiết lộ thêm rằng ông đã mua vào ở mức "đỉnh cục bộ" khi giá Bitcoin khoảng 700 USD/BTC và “chỉ đơn giản ném vào đó vài triệu USD”.

Sau đó, một số người đã chế giễu ông khi thị trường sụp đổ và giá BTC rơi xuống dưới 200 USD. "Tôi sẽ không bán nó vì tôi tin vào thứ này. Đây là cách mà đồng tiền số nên vận hành và không ai có thể tịch thu BTC cũng như có quyền kiểm duyệt bạn bởi các vấn đề chính trị", ông khẳng định.

Durov cho biết chính khoản đầu tư vào Bitcoin là nguồn tài chính giúp ông duy trì cuộc sống chứ không phải từ ứng dụng Telegram.

Trước đây, nhiều người nghĩ rằng Durov dùng tiền kiếm được từ Telegram để thuê những địa điểm sang trọng hay thậm chí di chuyển bằng máy bay riêng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ứng dụng này chỉ đem lại khoản lỗ cho mình.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú người Nga dự đoán giá Bitcoin có thể đạt 1 triệu USD trong tương lai.

"Không ai có thể in thêm Bitcoin. Đồng tiền số này có mức lạm phát được định sẵn và sẽ ngừng phát hành ở một thời điểm nhất định. Dù vậy, Bitcoin sẽ tồn tại lâu dài, còn các loại tiền pháp định khác thì vẫn còn phải theo dõi thêm", ông cho hay.

Durov - người từng bị bắt giữ tại Pháp với cáo buộc tiếp tay cho các tội phạm lợi dụng Telegram - cũng dành thời gian chia sẻ về Telegram Open Network (TON), blockchain mà Telegram phát triển trong giai đoạn 2018-2019, nhằm tích hợp cho nền tảng nhắn tin của mình.

Vào thời điểm đó, ông cho biết Bitcoin và Ether (ETH) không đủ khả năng mở rộng để đáp ứng lượng người dùng lên đến hàng trăm triệu của ứng dụng.

Đáng chú ý, điểm đột phá của TON nằm ở khả năng mở rộng nhờ cơ chế "shardchains". Tuy nhiên, dù đã phát triển thành công công nghệ này, Telegram không thể ra mắt dự án do các hạn chế pháp lý của Mỹ.

Hiện, dự án TON đã được tích hợp sâu vào hệ sinh thái Telegram và đang thu hút đà tăng trưởng mạnh cho giao dịch NFT.

"TON đã trở thành một trong những blockchain lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch NFT hàng ngày", Durov khẳng định.

Token gốc của mạng lưới, Toncoin (TON), từng đạt mức giá kỷ lục 8,25 USD vào giữa năm 2024, nhưng sau đó đã giảm hơn 67% so với đỉnh này.

