Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại

Bitcoin, đồng tiền điện tử có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đã lập kỷ lục mới khi vượt mốc 125.000 USD.

Trong phiên giao dịch 5/10 (giờ Việt Nam), giá BTC phá đỉnh mọi thời đại khi vượt 125.000 USD. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 13h50 ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) tăng vọt 2,1% và giao dịch quanh mốc 125.000 USD . Thậm chí, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm phá vỡ mọi kỷ lục khi gần chạm mốc 125.500 USD .

Trước đó, BTC từng lập kỷ lục 124.480 USD vào giữa tháng 8, được thúc đẩy bởi chính sách cởi mở hơn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, theo Reuters.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, đợt tăng giá này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các quỹ ETF giao ngay tại Mỹ tăng mạnh, với tổng dòng vốn ròng đạt 3,24 tỷ USD trong tuần trước - mức cao thứ 2 trong lịch sử.

Trong khi đó, các đồng tiền điện tử khác như XRP, ETH, SOL và DOGE cũng đồng loạt tăng 1-3% trong phiên giao dịch tại châu Á, theo CoinDesk.

Mặt khác, đà tăng của BTC còn diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng đóng cửa. Đây là điều mà các nhà phân tích cho rằng đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt với BTC.

Bên cạnh yếu tố chính trị, các chuyên gia cũng chỉ ra những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng đang hỗ trợ đà tăng của đồng tiền số.

Noelle Acheson, tác giả bản tin Crypto Is Macro Now, cho biết ngoài rủi ro địa chính trị ngày càng leo thang, lạm phát tại Mỹ nhiều khả năng có xu hướng tăng.

Đồng thời, việc vay nợ gia tăng trên toàn cầu làm dấy lên các lo ngại về tiền tệ và "điều gì tốt cho vàng đều sẽ có ảnh hưởng tương tự lên BTC", nhất là khi đồng tiền số này vẫn đang bị phân bổ quá ít trong danh mục đầu tư.

"Làn sóng hỗ trợ thị trường sắp tới, bao gồm lãi suất thấp hơn, kiểm soát đường cong lợi suất và việc 'bơm tiền' quy mô lớn, sẽ tăng cường thanh khoản toàn cầu. Vì vậy, phần vốn này sẽ chảy vào các tài sản rủi ro hơn trong danh mục của các tổ chức", bà bổ sung thêm.

Bitcoin có khả năng ghi nhận mức tăng ấn tượng trong tháng 10, vốn được xem là tháng có xu hướng tăng giá theo mùa.