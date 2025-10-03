Giá Bitcoin vụt tăng

Bitcoin vượt mốc 120.000 USD trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại việc chính phủ Mỹ đóng cửa và dòng tiền lớn đang đổ về các quỹ ETF.

Bitcoin có thời điểm vượt mốc 120.000 USD trong phiên giao dịch ngày 3/10 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Binance cho thấy lúc 15h50 ngày 3/10 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 119.000 USD , sau khi gần chạm mốc 121.100 USD (tức cách đỉnh cũ hồi giữa tháng 8 khoảng 3.800 USD ).

Đà tăng diễn ra giữa lúc các nhà giao dịch đặt cược vào tháng 10 đầy khởi sắc cho các tài sản rủi ro.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng đều đặn trong 5 ngày vừa qua, sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 9. Các nhà phân tích cho rằng tâm lý lạc quan trở lại nhờ những yếu tố vĩ mô thuận lợi có thể hỗ trợ tài sản rủi ro trong quý IV, theo CoinDesk.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai BTC phát đi tín hiệu tích cực khi lãi suất mở đạt kỷ lục 32,6 tỷ USD . Điều này cho thấy giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng BTC sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai.

Hiện, tâm điểm của giới đầu tư đang hướng đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng này, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các báo cáo việc làm mới do chính phủ Mỹ đóng cửa.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với CNBC rằng tình trạng này có thể khiến nền kinh tế suy yếu thêm. "Chúng ta có thể chứng kiến GDP sụt giảm, các chỉ số tăng trưởng bị ảnh hưởng và người lao động Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn", ông cảnh báo.

Dù tác động của việc chính phủ đóng cửa thường chỉ ở mức hạn chế, việc Tổng thống Donald Trump đe dọa sa thải khoảng 750.000 nhân viên liên bang có thể gây ảnh hưởng lớn.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về một "làn sóng" altcoin cũng đang thúc đẩy khẩu vị đầu tư rủi ro, khi hàng loạt hồ sơ xin phê duyệt quỹ ETF liên quan đến altcoin nhiều khả năng sẽ được xem xét ngay sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Quỹ Litecoin ETF của Canary Capital dự kiến nhận phản hồi trong ngày 3/10 (giờ Mỹ), trong khi các hồ sơ khác có hạn chót từ ngày 10 đến 24/10.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã xác nhận sẽ không xem xét bất kỳ hồ sơ nào trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Tương tự BTC, nhiều đồng tiền khác cũng tăng giá trong 24 giờ qua, dẫn đầu là DOGE tăng gần 3% lên 0,2541 USD . Chỉ số CoinDesk 20 cũng tăng 1,5% trong cùng kỳ.

Trước đó, Paul Howard, Giám đốc cấp cao tại công ty giao dịch tiền số Wincent, tỏ ra hoài nghi về đợt hồi phục của Bitcoin. Tuy nhiên, ông đã chuyển sang thái độ đầy lạc quan sau khi chứng kiến đà tăng bền bỉ những ngày gần đây. Ông cũng nhận định đồng tiền số đang hướng đến một đợt tăng giá bền vững vượt ngưỡng 120.000 USD trong những tuần tới.