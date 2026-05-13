Ông Trump khiến CEO Nvidia tiếc nuối

CEO Nvidia không được mời tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc, dù ông từng bày tỏ mong muốn tham gia.

Jensen Huang, CEO Nvidia sẽ không có mặt trong phái đoàn doanh nghiệp cùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này. Sự vắng mặt này gây chú ý khi ông Huang là người đứng đầu công ty có giá trị lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất chip AI hàng đầu toàn cầu.

Trong khi nhiều CEO công ty công nghệ lớn, bao gồm cả Tim Cook và Elon Musk được chọn vào phái đoàn, tên của ông Huang lại không xuất hiện. Một người thân cận xác nhận ông sẽ không tháp tùng tổng thống.

Đầu tháng 5, CEO Nvidia còn công khai bày tỏ sự sẵn lòng đến Trung Quốc trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ.

"Nếu được mời, đó sẽ là một vinh dự lớn lao, một niềm tự hào khi được đại diện cho nước Mỹ và đến Trung Quốc cùng Tổng thống Trump", ông nói với CNBC.

Theo Bloomberg, nhóm CEO được mời đều đến từ các công ty có hoạt động kinh doanh đáng kể tại Trung Quốc và đại diện cho nhiều lĩnh vực nằm trong chương trình thương mại của chuyến đi.

Đây là tín hiệu đáng chú ý với Huang, người từng xác định thị trường Trung Quốc là cơ hội trị giá 50 tỷ USD cho chip AI của Nvidia. Cuối năm 2025, công ty đã giành được thắng lợi khi Tổng thống Trump cho phép xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick gần đây tiết lộ chưa có chip nào thực sự được xuất khẩu, do phía Trung Quốc không cho phép công ty công nghệ nội địa mua linh kiện từ Mỹ.

Ryan Fedasiuk, chuyên gia tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định sự vắng mặt của Huang gửi đi một tín hiệu rõ ràng.

"Chính quyền Trump hiểu tầm quan trọng của sức mạnh tính toán trong việc giành chiến thắng trong cuộc đua AI với Trung Quốc. Các công ty sản xuất chip của Mỹ không có nhiều điều để thảo luận với chính phủ Trung Quốc", ông Fedasiuk nói.

Kiểm soát xuất khẩu chip AI từ lâu là điểm gây tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh. Căng thẳng từng dẫn đến bế tắc, khiến Trung Quốc áp hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Tới tháng 10/2025, cả 2 bên đạt thỏa thuận mới, trong đó Mỹ tạm dừng một số hạn chế công nghệ để đổi lấy quyền tiếp cận trở lại đất hiếm. Nội dung này dự kiến sẽ được thảo luận trong chuyến thăm cuối tuần này.

Quốc hội Mỹ cũng đang thắt chặt kiểm soát đối với một số lĩnh vực quan trọng. Trong tháng 4, Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Giám sát AI, nhằm ngăn chặn việc bán chip Blackwell của Nvidia cho khách hàng Trung Quốc và trao cho Quốc hội quyền giám sát các đơn xin xuất khẩu chip H200.