CEO Nvidia nói về việc ông Trump sang Trung Quốc

CEO Nvidia Jensen Huang bày tỏ niềm vinh dự nếu được tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Jensen Huang cho biết ông rất sẵn lòng tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du sắp tới tới đến Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 7/5, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông rất sẵn lòng tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du sắp tới tới đến Trung Quốc nếu nhận được lời mời. Động thái này cho thấy người đứng đầu công ty giá trị nhất nước Mỹ hiện vẫn chưa chính thức nhận được đề nghị tham gia.

"Nếu được mời, đó sẽ là một đặc ân và vinh dự lớn lao khi được đại diện cho nước Mỹ và đồng hành cùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta nên để Tổng thống tự công bố những quyết định của ngài", ông Huang nói.

Mặc dù chi tiết về chuyến đi vẫn đang được hoàn thiện, chương trình nghị sự rất có thể sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin Mỹ và Trung Quốc đang cân nhắc tổ chức các cuộc đàm phán chính thức "khi cuộc cạnh tranh AI giữa hai nước có nguy cơ biến thành một cuộc chạy đua vũ trang của kỷ nguyên số".

Bên cạnh Jensen Huang, theo trang tin Semafor, CEO Apple Tim Cook cũng nằm trong danh sách các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có khả năng được mời tham gia chuyến đi Trung Quốc sắp tới.

Cụ thể, Semafor cho biết chính quyền ông Trump dự kiến sẽ gửi lời mời tới CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Qualcomm Cristiano Amon cùng một số nhân vật khác cho chuyến công du Trung Quốc vào tuần tới.

Danh sách này được cho là còn bao gồm các CEO từ nhiều tập đoàn lớn khác như Exxon, Boeing, Blackstone, Citigroup và Visa.

"Danh sách có khả năng sẽ tiếp tục dài thêm trong những ngày tới khi các lãnh đạo doanh nghiệp đang ráo riết vận động để có được một tấm vé mời", Semafor nhận định.

Tuy nhiên, liệu ông Cook có chấp nhận lời mời lần này hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Trước đó vào năm 2025, CEO Apple từng từ chối lời mời tháp tùng ông Trump tới Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một quyết định được cho là đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa đôi bên.

Sau đó, Tổng thống Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với các mẫu iPhone không được sản xuất tại Mỹ. New York Times nhận định đây rất có thể là đòn trả đũa cho việc ông Cook vắng mặt trong phái đoàn tháp tùng trong chuyến đi nói trên.