CEO Nvidia gây chú ý

Giám đốc điều hành Nvidia có phát ngôn gây tranh cãi khi tuyên bố AGI đã đến, đồng thời đổi giọng thừa nhận hiểu vì sao game thủ tức giận với DLSS 5.

CEO Jensen Huang của Nvidia vừa đưa ra 2 phát ngôn gây chú ý trong một cuộc phỏng vấn trên kênh podcast của Lex Fridman. Ông tuyên bố thế giới đã đạt được AGI. Đồng thời, ông thay đổi thái độ trước làn sóng phản đối DLSS 5, thừa nhận hiểu vì sao game thủ tức giận.

AGI là viết tắt của Artificial General Intelligence (trí tuệ nhân tạo tổng quát). Đây là khái niệm chỉ một hệ thống AI có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ trí tuệ mà con người làm được. Khác với AI hiện tại vốn chỉ giỏi trong từng lĩnh vực cụ thể như dịch thuật, viết code hay nhận diện hình ảnh, AGI được kỳ vọng có thể suy luận, học hỏi và giải quyết vấn đề linh hoạt như một người bình thường.

Về AGI, Huang phát biểu thẳng thắn khi được hỏi về mốc thời gian. "Tôi nghĩ là bây giờ. Tôi nghĩ chúng ta đã đạt được AGI", ông nói.

Tuy nhiên, Huang nhanh chóng lý giải cho phát ngôn này. Ông lấy ví dụ một hệ thống AI có thể tạo ra ứng dụng web, thu hút hàng tỷ người dùng với mức phí nhỏ rồi nhanh chóng biến mất. Mặc dù vậy, ông thừa nhận khả năng AI có thể tự điều hành Nvidia hiện tại là 0%. Nói cách khác, định nghĩa AGI của Huang thiên về một khoảnh khắc thương mại hóa ngắn hạn, chứ chưa phải năng lực bền vững thay thế con người.

Phát ngôn này nằm trong xu hướng chung của các lãnh đạo công nghệ. CEO Sam Altman của OpenAI từng nói rằng công ty "về cơ bản đã xây dựng AGI". Trong khi đó, CEO Microsoft Satya Nadella lại cho rằng ngành công nghệ còn xa mới đạt mốc này.

Phần còn lại của cuộc phỏng vấn tập trung vào DLSS 5, công nghệ dựng hình bằng AI mà Nvidia vừa giới thiệu tại hội nghị GTC 2026. Ngay sau khi ra mắt, nó đã vấp phải phản ứng dữ dội. Game thủ chỉ trích DLSS 5 biến hình ảnh game thành "AI slop", thuật ngữ chỉ nội dung do AI tạo ra trông giả tạo và đồng nhất. Hình ảnh nhân vật trong bản demo Resident Evil Requiem trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội.

Ban đầu, Huang phản ứng cứng rắn. Tại buổi hỏi đáp với báo chí ở GTC, ông nói thẳng rằng những người chỉ trích "mang tư duy sai lầm". Ông khẳng định DLSS 5 không phải bộ lọc hậu kỳ đơn thuần, nó là công nghệ kiểm soát tạo sinh ở cấp hình học.

Trên podcast Lex Fridman, CEO Nvidia chuyển sang giọng điệu mềm mỏng hơn. "Tôi nghĩ quan điểm của họ có lý. Tôi hiểu họ đến từ đâu, vì bản thân tôi cũng không thích rác AI", ông chia sẻ.

Dù vậy, thông điệp cốt lõi của Huang không thay đổi. Ông nhấn mạnh DLSS 5 tôn trọng hình học do nghệ sĩ tạo ra. Nhà phát triển game có toàn quyền kiểm soát cách sử dụng công nghệ. DLSS 5 dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay với sự hỗ trợ từ Bethesda, Capcom, Ubisoft và Warner Bros Games.