CEO Nvidia cảnh báo

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 28/5, CEO Jensen Huang của Nvidia đã chia sẻ quan điểm về sự phát triển mạnh mẽ của các đối thủ AI đến từ Trung Quốc, giữa bối cảnh Mỹ thắt chặt quy định xuất khẩu công nghệ. Vị quản lý cho biết các công ty công nghệ Trung Quốc đã bắt đầu lấp đầy khoảng cách và khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.

“Các đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ”, CEO Jensen Huang khẳng định. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự lớn mạnh của Huawei Technologies, công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Sau một thời gian đầu tư mạnh tay, gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc đã có sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ AI.

Tuy nhiên, chính sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ lại vô tình tác động sâu sắc đến Nvidia, khiến công ty này không thể xuất khẩu linh kiện vào thị trường Trung Quốc. Tại cuộc họp thu nhập quý diễn ra vào ngày 28/5, CEO Jensen Huang đã dành phần lớn thời gian để thúc giục chính phủ Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu.

Ông cho rằng việc các công ty Trung Quốc tìm kiếm giải pháp thay thế khi không còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ là một điều đáng lo ngại.

“Giống như mọi người khác, họ đang tăng gấp 2, gấp 4 lần năng lực mỗi năm. Khối lượng sản xuất cũng đang tăng đáng kể. Điều này phản ánh nỗ lực của các công ty Trung Quốc trong việc đuổi kịp và vượt qua các đối thủ quốc tế trong lĩnh vực AI", CEO Jensen Huang nói.

Vị tỷ phú cũng cảnh báo về việc khoảng cách giữa sản phẩm của Mỹ và các sản phẩm thay thế từ Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp. Chẳng hạn, chip AI mới nhất của Huawei có hiệu suất tương đương với H200 của Nvidia. Điều này phản ánh sự tiến bộ nhanh chóng của các đối thủ Trung Quốc trong việc sản xuất chip AI.

Ngược lại, Nvidia đang phải đối mặt với những khó khăn lớn. Các quy định mới của Mỹ đã khiến công ty không thể xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc. Ông Huang cho biết công ty đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho H20, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể và vẫn cần sự phê duyệt từ chính quyền Washington.

“Bạn không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc. Đây là quê hương của nhóm các nhà nghiên cứu AI lớn nhất thế giới", ông Huang nói thêm.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).