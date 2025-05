Chiếc máy bí ẩn trên tay CEO Nvidia

Tại sự kiện mở màn cho triển lãm Computex 2025, ông Jensen Huang, CEO Nvidia dành đa phần thời gian cho AI và phần cứng phục vụ cho mục đích này. Gaming, bản sắc ban đầu của doanh nghiệp dần lu mờ trước mảng kinh doanh màu mỡ, biến hãng thành công ty vốn hóa 3.000 tỷ USD .

Tuy vậy, GeForce không bị bỏ quên. Ông Huang dành vài phút mở đầu để giới thiệu nhanh về chiếc card đồ họa mới cùng phiên bản gắn trên laptop của nó. Đây là mẫu được mong chờ nhất trong dải sản phẩm RTX 5000 bởi mức giá có thể được tiếp cận bởi phần lớn khách hàng.

Trong đó, chiếc laptop bí ẩn, được Huang giới thiệu với sức mạnh tương đương mẫu card kích thước đầy đủ. Sản phẩm này đủ sức tạo ra phần đồ họa độ nét cao, trình chiếu lên màn hình siêu rộng của sự kiện. “10 điểm ảnh bạn nhìn thấy, 9 phần trong số đó được AI tạo ra”, CEO Nvidia quảng cáo cho chức năng DLSS mới ở dòng GTX 5000.

Mẫu laptop đầu tiên dùng RTX 5060 chính là mẫu MSI Cyborg mới. Nguyên mẫu của máy được trưng bày tại Computex 2025 đã có thể chạy đầy đủ chức năng, nhưng bị ngắt card đồ họa rời. Lý do có thể đến từ việc dòng GPU vừa trình làng, chưa có driver phù hợp để tận dụng hiệu năng.

Dòng Cyborg cũng là sản phẩm phổ thông, nhắm đến khách hàng trẻ của MSI. Sản phẩm lấy cảm hứng thiết kế từ các dạng sống nửa người - nửa máy trong phim khoa học viễn tưởng. Các phần họa tiết trong suốt, bố trí bất quy tắc trên thân máy tạo ấn tượng.

Không cố cắt giảm kích thước, dòng Cyborg 15/17 vẫn có đủ không gian để khai thác đầy đủ hiệu năng của CPU/GPU đời mới. Tổng thể, sản phẩm vẫn gọn gàng và thuận tiện cho di chuyển.

Ngoài card đồ họa mới, dòng Cyborg còn được trang bị hai phiên bản CPU của Intel và AMD gồm Core Ultra 240H và Ryzen 7 260. Màn hình vẫn được hãng duy trì ở độ phân giải FullHD, tốc độ làm tươi 144 Hz. Đây là con số phù hợp với dòng máy tính chơi game phổ thông.

Hiện chưa có thông số chính thức của RTX 5060 trên mẫu MSI Cyborg. Bản PC của dòng GPU có giá bằng đời trước. Theo công bố của hãng, nó cho tốc độ khung hình khi chơi game cao gấp đôi RTX 3060. Tuy nhiên, con số có sự can thiệp của AI. Cụ thể, DLSS 4 có thể bù đắp lượng lớn FPS bằng cách thêm vào những hình ảnh nằm giữa ảnh render. Như vậy, sức mạnh thật sự từ chip không vượt trội như quảng cáo.

Theo nhận định từ Wired, RTX 5060 có hiệu suất thuần túy cao hơn khoảng 20% so với thế hệ tiền nhiệm. Các chỉ số như nhân CUDA, VRAM hiện vẫn chưa được công bố.

Theo định giá của Nvidia, laptop dùng RTX 5060 khởi điểm từ 1.099 USD (29 triệu đồng). Tuy nhiên, giá thực tế thường cao hơn khi các nhà sản xuất bổ sung thêm tính năng. Kết hợp với sự khan hiếm của chip dùng kiến trúc Blackwell, lô hàng laptop mới có thể mất nhiều thời gian để đến tay khách hàng cuối.

