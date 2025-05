Qualcomm hứa không 'đem con bỏ chợ'

Tại Computex 2024, Qualcomm lần đầu trình làng bộ xử lý Snapdragon X Elite cho máy tính chạy Windows. Đây như câu trả lời của cho Apple Silicon M, vốn là lựa chọn vượt trội về hiệu suất trên mỗi watt điện. Đi cùng Qualcomm, Microsoft và hàng chục nhà sản xuất nhập cuộc, ra mắt sản phẩm mới.

Bất chấp những tín hiệu tích cực ban đầu, màn trình diễn của Qualcomm ở Computex 2025 bớt thu hút khi thiếu vắng sản phẩm mới, những lời hứa chưa thể thành hình. Băng rôn và logo của thương hiệu này xuất hiện ở khắp ngõ ngách của khu triển lãm cũng không kéo được bầu không khí đi lên.

Qualcomm thiếu sự chủ động như Apple, một bên vừa độc quyền phần mềm, lại nắm cả phần cứng. Hãng chip Mỹ vẫn phải loay hoay thuyết phục đối tác mang app lên hệ sinh thái đồng thời cạnh tranh với chính sản phẩm Windows chạy x86 vốn an toàn hơn. Các tranh chấp pháp lý với Arm cũng là vấn đề mà công ty phải đối mặt.

Như hiểu được lo ngại của thị trường, đại diện hãng bán dẫn cam kết gắn bó với ngành máy tính dài hạn.

Dùng chip nhân Arm tiết kiệm điện cho Windows không phải giải pháp mới được nghĩ ra. Windows RT từng được thử nghiệm nhưng sớm “chết yểu” với lý do quen thuộc: tương thích ứng dụng kém. Đây cũng là vấn đề cho nhiều hệ điều hành, nền tảng mới.

Với Windows 11 dành cho chip Arm, Microsoft đã hỗ trợ với các giải pháp AI, khai thác nhân NPU hiệu năng cao trên vi xử lý. Đồng thời, bộ giải mã được áp dụng để phiên dịch các app x86 chạy trên nền tảng mới. Phần mềm cơ bản, thuộc hệ sinh thái Windows được hỗ trợ từ đầu.

Tuy nhiên sau một năm, những sự cố gắng này vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của khách hàng.

Công bố tại Computex 2025, Cristiano Amon, CEO Qualcomm cho biết đã có khoảng 750 ứng dụng tương thích với nền tảng của họ. 200 phần mềm phổ biến nhất cũng có bản được viết cho Windows Arm. 93% phần mềm khách hàng đang dùng đã tương thích hoặc chạy giả lập đủ tốt.

Nhưng những con số này không phản ánh đầy đủ thực tế. Người dùng Windows, khác với Mac, vốn đa dạng hơn hẳn về nhu cầu. Họ cần máy tính phục vụ công việc đặc thù hay chơi game…

Hiện trong bộ phần mềm đồ họa Adobe, chỉ Photoshop và Lightroom hoạt động tốt với Arm. Những công cụ còn lại, gồm cả Premiere Pro, After Effect hay Illustrator vẫn trong vòng thử nghiệm. Các phần mềm của Autodesk, vốn dành cho người dùng làm kỹ thuật, xây dựng cũng chưa tương tương thích. Với game, trò chơi trải nghiệm tốt trên Snapdragon X hiện đếm trên đầu ngón tay.

Mặt khác, công cụ giả lập của hệ điều hành cũng không làm việc đủ tốt. Chạy qua trình phiên dịch, các công cụ x86, như CapCut giảm hiệu suất, không ổn định.

Phần phát biểu của ông Amon cùng các đại diện từ Asus, HP hay Writer không tạo ra sức hút phải có. Hội trường thiếu vắng những màn vỗ tay, tiếng hú hét như khi họ trình làng Snapdragon X Elite năm ngoái.

“Chúng tôi sẽ ở lại thị trường PC mãi mãi”, ông Amon tuyên bố. Lời hứa được đưa ra như một cam kết của doanh nghiệp với mảng kinh doanh này, bất chấp khó khăn hiện tại. Điều này đảm bảo cho cả người dùng, đối tác và nhà phát triển ứng dụng không bị bỏ rơi trong ngắn hạn.

Ngoài khó khăn, sự xuất hiện của Qualcomm cũng trở thành động lực phát triển, khiến ngành máy tính thú vị hơn. Sau sự ra mắt của đối thủ, Intel và AMD nhanh chóng đáp trả bằng dòng Core Ultra/AI mới. Sản phẩm có nhân NPU hiệu suất cao, tiết kiệm điện hơn.

Về mặt hiệu năng thuần, các máy dùng Snapdragon X đều có đơn nhân và đa nhân ổn. Đặc biệt, sức mạnh trên mỗi watt điện của dòng máy rất tốt. Các sản phẩm dùng SoC này đặc biệt tiết kiệm, có thể hoạt động thời gian dài sau mỗi lần sạc. Chúng còn vượt trội hơn cả MacBook M ở khoản này. Ít tỏa nhiệt cũng tạo cơ hội cho các nhà sản xuất được phép thử nghiệm với giải pháp tối ưu hơn. Nhờ chip Arm, Asus hay HP có thể làm được máy mỏng hơn.

Theo công bố của hãng, họ chiếm khoảng 9% thị phần máy tính ở Bắc Mỹ, châu Âu sau một năm gia nhập. Qualcomm cho biết một nền tảng mới phải mất 7-9 năm để đạt 10%.

Tại Việt Nam, Asus, Lenovo cũng đã bán máy tính Snapdragon, số model chưa nhiều nhưng có thêm lựa chọn cho khách hàng muốn dùng Windows, nhưng pin trâu như Mac. Tuy nhiên, giá trung bình của các máy này vẫn còn cao, trên 25 triệu đồng. Đây không phải mức đại đa số khách hàng Việt Nam có thể tiếp cận.

Ông Amon cho biết họ sẽ trình làng thêm các phiên bản chip mới, đồng thời thương thảo để giảm giá. Kết hợp với việc mở rộng ứng dụng, đây là cơ hội để họ có thêm thị phần.

