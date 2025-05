Hai ông lớn ngành chip 'cạch mặt' nhau

Ngày 19/5, trong khuôn khổ Computex 2025, buổi trình diễn của Arm và Qualcomm diễn ra cách nhau 500 m và 1 giờ đồng hồ. Công ty kiến trúc chip bắt đầu chương trình của họ trong lúc CEO Qualcomm còn đang nói về tương lai của bộ xử lý Snapdragon trên laptop.

Từng là đối tác lớn của nhau, hai gã khổng lồ bán dẫn trở mặt, đưa nhau vào tranh chấp pháp lý dai dẳng.

Phó chủ tịch Chris Bergey chia sẻ về tương lai của công ty, nơi AI là trung tâm với một nửa thiết bị trên khắp thế giới dùng chip có nhân Arm. Ngồi cùng lãnh đạo công ty Anh quốc là đại diện từ MediaTek và Nvidia. Không một lần nào trong cuộc trình bày kéo dài 90 phút, phía Arm và các đại diện của họ nhắc đến Qualcomm.

Những đối tác ít người biết như Tencent Hunyuan hay Whisper, đang khai thác thiết kế chip cho AI được Arm giới thiệu. Đây là một phần quan trọng trong mục tiêu phổ cập sản phẩm của họ trong tương lai trí tuệ tạo sinh tại biên.

Ở phía ngược lại, phần phát biểu của CEO Qualcomm cùng các đối tác từ Asus, HP hay Writer không một lần nhắc đến Arm.

Bất chấp tranh chấp nói trên, hai công ty vẫn tiếp tục đi trên con đường của mình. Qualcomm vẫn xây dựng bộ xử lý Snapdragon dựa trên kiến trúc Arm được cấp phép. Hãng chip Anh tìm kiếm đối tác, đưa thiết kế của mình vào hệ sinh thái AI, từ server đến đầu cuối.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng máy tính cá nhân dần tập trung về các siêu nhà máy AI, có năng lực xử lý vượt trội, như một đơn vị điện toán. Ngược lại, ông Chris Bergey tin rằng tương lai nằm ở thiết bị tại biên. Từng chiếc điện thoại, máy tính, robot hoạt động độc lập nhờ năng lực xử lý của những bộ xử lý tiêu tốn ít năng lượng.

Theo công ty kiến trúc chip, 50% vi xử lý máy chủ AI đang chuyển đến những big-tech hàng đầu như Google, Amazon hay Microsoft dùng nền tảng Arm. Yếu tố quan trọng khiến nền tảng này được chọn là khả năng tối ưu. Arm cũng cho biết họ là kiến trúc chip lớn những từng tồn tại trong lịch sử với hơn 310 tỷ sản phẩm đã được xuất hưởng trong suốt vòng đời.

Mối quan hệ của Qualcomm và Arm xấu đi từ khi hãng bán dẫn Mỹ ra mắt Snapdragon X Elite dành cho laptop. Nền tảng vốn được xây dựng từ thương vụ thâu tóm start-up Nuvia. Công ty này được đồng sáng lập bởi ông Gerard Williams, cựu kỹ sư thiết kế chip của Apple.

Arm cáo buộc Qualcomm vi phạm giấy phép khai thác thiết kế kiến trúc, vốn được cấp cho Nuvia từ trước vụ sáp nhập. Nó bị hủy khi start-up chuyển nhượng. “Khiếu nại của Arm với Qualcomm và Nuvia liên quan đến việc bảo vệ hệ sinh thái và các đối tác phát triển trên kiến trúc từ chúng tôi. Qualcomm có nghĩa vụ thực thi theo hợp đồng, ngưng sử dụng và hủy các thiết kế Nuvia, có nguồn gốc từ Qualcomm”, người phát ngôn Arm nói với Reuters.

Luật sư phía nguyên đơn đã cố gắng thuyết phục rằng có mối quan hệ giữa thiết kế chip Qualcomm sử dụng và ALA (thỏa thuận sử dụng kiến trúc) được cấp cho Nuvia. Nhiều bằng chứng được đưa ra như các phần hợp đồng, email nội bộ, tin nhắn và các bản thuyết trình để chứng minh điều này.

Tantra Analyst cho rằng việc Arm khẳng định thiết kế chip tinh chỉnh trên nhân của họ trở thành “sản phẩm phái sinh” là quá đáng và có thể khiến tất cả đối tác phải rùng mình. Bởi điều này đồng nghĩa các hãng chip có cố cải tiến, nâng cấp bao nhiêu cho kiến trúc bộ xử lý, nó vẫn là công nghệ của Arm.

Ông Gerard Williams phản đối hoàn toàn quan điểm nêu trên. Người sáng lập Nuvia bác bỏ lập luận Nuvia cần sự chấp thuận của Arm để được chuyển nhượng cho Qualcomm. Vị này khẳng định trong các cuộc đàm phán ALA, Nuvia sở hữu toàn bộ công nghệ mà họ phát triển, độc lập với giải pháp từ Arm. Toàn bộ thiết kế, mạch chuyển đổi (RTL) cũng tách biệt.

Theo cựu kỹ sư Apple, khi chuyển giao sang Qualcomm, thiết kế chip đang trong giai đoạn phát triển. Do vậy, chúng không thể tương thích hay là bản phái sinh từ Arm.

