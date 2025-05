CEO Nvidia mạnh miệng trước sức ép

Tại Computex 2025, Nvidia giới thiệu hàng loạt công nghệ chip và phần mềm mới. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính toán AI, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu của công ty trên thị trường. Chương trình thu hút hàng nghìn người tham dự tại thành phố Đài Bắc cùng hàng trăm nghìn tài khoản xem trực tuyến, bất chấp thông tin đưa ra tương đối khô khan, ít ảnh hưởng đến khách hàng cuối.

Xuất hiện tại sự kiện, Jensen Huang vẫn thể hiện phong thái tự tin cùng lối trình bày thu hút, pha chút hài hước. Doanh nhân 62 tuổi trở thành một trong những nhân vật được quan tâm nhất của ngành công nghệ lúc này. CEO Nvidia dùng chính những lời lẽ tấn công doanh nghiệp, như một trò đùa trước hàng nghìn khán giả.

Các sản phẩm mới của công ty xoay quanh hệ sinh thái chip, thành phần quan trọng nhằm phát triển và vận hành AI. Mục tiêu chính của công ty nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận AI đến nhiều ngành công nghiệp, quốc gia khác nhau.

Sự kiện của Nvidia diễn ra trong bối cảnh chi phí đào tạo AI trở thành câu hỏi lớn với nhiều công ty. Trong khi đó, ngành công nghệ vẫn chờ đợi động thái mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về tác động của thuế quan lên toàn cầu.

Nằm trong khuôn khổ Computex 2025, nhưng Nvidia Keynote dần vượt tầm sự kiện công nghệ. Công ty Mỹ tổ chức chương trình tại Taipei Music Center, cách triển lãm khoảng 4 km. Suất đăng ký tham dự trực tiếp giới hạn, được công ty Mỹ xét duyệt nhiều ngày trước đó. Hội trường lớn hơn, nhưng hàng nghìn chỗ ngồi của khán đài vẫn chật kín báo chí, nhà phân tích, chuyên gia công nghệ và đối tác của Nvidia từ khắp thế giới.

Hãng bán dẫn hiện có giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD , đứng thứ 2 thế giới. Mỗi động thái mới của họ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn ngành công nghệ với cơn sốt AI hiện tại.

Mở đầu buổi chia sẻ, Jensen Huang chia sẻ về cách máy tính trên khắp thế giới đang thay đổi. Toàn bộ trung tâm dữ liệu dần trở thành một đơn vị điện toán. Máy tính hiện đại chuyển về những nơi này, thay vì thiết bị cá nhân hay server.

Ông Huang cho rằng Nvidia không còn thuần túy là một doanh nghiệp công nghệ. Họ đã trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho mọi ngành khác dựa trên AI, điều chưa từng có công ty nào từng làm.

Cơ hội kinh doanh của công ty Mỹ dần thay đổi. Từ ngành công nghiệp chip 300 triệu USD vào năm 1993, họ chuyển sang cơ hội làm trung tâm dữ liệu quy mô 1.000 tỷ USD . Ngay lúc này, công ty đứng trước giai đoạn thống trị mảng công nghiệp nhà máy và hạ tầng AI, ước tính giá trị "hàng nghìn tỷ USD".



Cụm "hàng nghìn tỷ USD" như một quảng cáo về cơ hội kinh doanh màu mỡ cũng được ông Huang nhắc lại nhiều lần, trình bày rõ nét trên màn hình LED.

Về sản phẩm, Jensen Huang mở đầu với thông tin về thời gian ra mắt hệ thống GB300 Blackwell Ultra, dự kiến lên kệ vào quý III năm nay. Hệ thống được nâng cấp đáng kể về hiệu năng so với Grace Blackwell, vốn đang được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Huang cũng gửi lời cảm ơn đến nhiều nhà cung cấp, chẳng hạn như TSMC hay Foxconn, giúp xây dựng và phân phối công nghệ của Nvidia trên toàn thế giới. “Khi cần tạo ra thị trường mới, chúng cần diễn ra tại đây - trung tâm của hệ sinh thái máy tính”, Huang nói về Đài Loan, hòn đảo quê hương của ông.

Tiếp theo, Nvidia giới thiệu hệ thống máy chủ RTX Pro Server mới. Với tác vụ liên quan đến DeepSeek, hiệu năng của RTX Pro Server cao gấp 4 lần so với hệ thống H100 trước đây.

RTX Pro Server cũng hiệu quả hơn 1,7 lần với một số tác vụ liên quan đến mô hình Llama của Meta. Huang cho biết sản phẩm mới đang được sản xuất hàng loạt.

Nvidia cũng giới thiệu phiên bản mới cho dòng máy tính hoàn chỉnh, dùng trong trung tâm dữ liệu. Cụ thể, công nghệ NVLink Fusion cho phép khách hàng sử dụng CPU Nvidia (với bộ tăng tốc AI của thương hiệu khác), hoặc tự trang bị bộ xử lý riêng (với chip AI của Nvidia).

Trước đây, các thành phần tương tự chỉ có thể sử dụng linh kiện do Nvidia cung cấp. Với công nghệ mới, khách hàng có thể chọn CPU ưa thích mà vẫn đảm bảo hiệu năng thông qua chip kết nối NVLink. Sự cởi mở của hãng bán dẫn Mỹ mở ra cơ hội tùy biến cao hơn

Tại sự kiện, một số công ty như MediaTek, Marvell và Alchip công bố phát triển chip AI cho hệ thống của Nvidia. Trong khi đó, Qualcomm và Fujitsu cũng có kế hoạch phát triển bộ xử lý tùy chỉnh để hoạt động với bộ tăng tốc AI của Nvidia.

Tiếp theo, Nvidia công bố Acer và Gigabyte sẽ tham gia tùy chỉnh và phân phối các dòng máy tính AI kích thước nhỏ của công ty, bao gồm Spark và Station. Hiện tại, danh sách trên chỉ có Dell và HP.

Để rút gọn quy trình mở rộng nhà máy chip, một số công ty như TSMC đã sử dụng phần mềm/dịch vụ thuộc nền tảng Omniverse của Nvidia để tạo ra “bản sao kỹ thuật số” của các nhà máy.

Quy trình này giúp tăng tốc độ nâng cấp, tinh chỉnh các cơ sở sản xuất. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình mở rộng nhà máy AI của đối tác, thậm chí hỗ trợ các công ty nhỏ, ít kinh nghiệm trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Ngoài ra, Nvidia còn giới thiệu phần mềm mới, cho phép đào tạo robot nhanh hơn thông qua các kịch bản tùy chỉnh khác nhau. Bên cạnh đó, phần mềm DGX Cloud Lepton giúp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tự động hóa quy trình kết nối nhà phát triển với máy tính, hỗ trợ tạo và chạy các dịch vụ.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).