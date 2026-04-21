CEO mới của Apple là ai?

Việc lựa chọn Ternus cho thấy Apple ưu tiên nhân sự nội bộ thay vì chuyên gia bên ngoài. Ông được kỳ vọng sẽ giúp Táo khuyết quay lại với những thành tựu kỹ thuật nổi bật.

John Ternus hiện 51 tuổi, bằng chính Tim Cook khi nhận chức CEO hồi 2011. Ảnh: Reuters.

Apple vừa chính thức công bố đợt chuyển giao lãnh đạo quan trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua. John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng 51 tuổi, trở thành người kế nhiệm CEO Tim Cook. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Giới quan sát và các nguồn tin nội bộ đánh giá Ternus là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản Apple. Thời đại học, ông nổi bật với thành tích thể thao và từng làm việc ở một công ty VR 4 năm trước khi gia nhập Apple.

Gương mặt nổi bật

Ternus mang đến sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và sự am hiểu văn hóa tổ chức. Theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn, vị kỹ sư gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm Apple vào năm 2001. Từ đó, ông giám sát kỹ thuật phần cứng cho gần như mọi sản phẩm chủ lực.

Dấu ấn Ternus xuất hiện trên mọi thế hệ iPad, iPhone và AirPods. Ông đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi máy Mac sang chip Apple Silicon. Tân CEO cũng đảm nhận vị trí trình bày nổi bật trong các sự kiện ra mắt sản phẩm gần đây, đích thân giới thiệu iPhone Air mới.

Ternus trong buổi ra mắt sản phẩm Apple. Ảnh: Apple.

"Ông ấy là người có tầm nhìn với những đóng góp cho Apple trong suốt 25 năm qua nhiều không đếm xuể. Không nghi ngờ gì nữa, Ternus chính phù hợp nhất để dẫn dắt Apple tiến vào tương lai", Tim Cook tuyên bố.

Đội ngũ PR Apple từ năm ngoái đã bắt đầu "đưa Ternus ra ánh đèn sân khấu", theo cách nói của phóng viên Mark Gurman. Không dừng ở việc ra mắt sản phẩm, vị lãnh đạo mới đã đảm nhận nhiều trọng trách vượt xa phạm vi một giám đốc kỹ thuật phần cứng.

Ông ảnh hưởng đến lộ trình sản phẩm, tính năng và quyết định chiến lược thường thuộc về trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao hơn.

Ở tuổi 51, Ternus bằng đúng thời điểm Tim Cook khi nhậm chức CEO vào năm 2011. Điểm tương đồng này tạo điều kiện để ông có thể dẫn dắt Apple thêm một thập niên hoặc lâu hơn. Hội đồng quản trị Apple thường ưu tiên sự ổn định trong các cuộc chuyển giao lãnh đạo.

Con đường đến ghế CEO

Hành trình vươn lên đỉnh cao tại Apple của Ternus bắt đầu từ Đại học Pennsylvania. Thời trẻ, ông nổi bật ở cả khía cạnh học thuật lẫn thể thao. Một bài báo năm 1994 trên tờ Daily Pennsylvanian tiết lộ Ternus giành chiến thắng ở hai nội dung bơi tự do 50 m và bơi hỗn hợp cá nhân 200 m tại một giải đấu cấp đại học.

Sau khi tốt nghiệp, Ternus gia nhập Virtual Research Systems với tư cách kỹ sư cơ khí. Dù rơi vào quên lãng, công ty này từng là một phần của làn sóng thực tế ảo (VR) sơ khai trong thập niên 80-90. 4 năm làm việc tại đây đã giúp Ternus tiếp xúc với công nghệ hiển thị tiên tiến và giao diện tương tác người - máy.

Turnus có bằng cử nhân Kỹ thuật Cơ khí, được kỳ vọng giúp Apple quay lại với những thành tựu công nghệ mới. Ảnh: Reuters.

Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm Apple vào năm 2001, đúng vào thời điểm mang tính bước ngoặt trong lịch sử công ty. Steve Jobs ở thời điểm đó vừa quay lại Apple, dòng iMac đã hồi sinh tập đoàn và Táo khuyết chuẩn bị ra mắt những sản phẩm định hình lại toàn bộ các ngành công nghiệp. Bắt đầu với vị trí một thành viên tương đối trẻ trong nhóm thiết kế, Ternus được giao phụ trách mảng màn hình Mac rời.

Đến năm 2013, Ternus được thăng chức lên làm Phó giám đốc kỹ thuật phần cứng, phụ trách quá trình phát triển AirPods, Mac và iPad. Danh mục quản lý của ông tiếp tục mở rộng vào năm 2020 khi ông tiếp quản mảng kỹ thuật phần cứng iPhone, lĩnh vực trước đó do Dan Riccio trực tiếp điều hành.

Khi Riccio lùi về sau vào tháng 1/2021 để tập trung cho dự án Apple Vision Pro, Ternus được cất nhắc lên vị trí Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, chính thức trở thành thành viên ban lãnh đạo cấp cao của Apple.

Ternus cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện ra mắt sản phẩm và sự kiện ngành. Ông trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi thuyết trình của Apple, từ việc tiết lộ các bản nâng cấp iMac và MacBook Pro, giới thiệu iPad Pro 2018, trình làng iMac Pro, Mac Pro 2019.

Ternus cũng chính là người chịu trách nhiệm giới thiệu chip Apple Silicon với thế giới.

Việc lựa chọn Ternus thể hiện quan điểm của Apple, ưu tiên đề bạt nhân sự nội bộ thay vì tìm kiếm các nhà lãnh đạo từ bên ngoài. Táo khuyết đánh dấu sự chuyển dịch sang đổi mới kỹ thuật, ngoài việc tập trung vào khâu vận hành.

Hiện tại, công ty nỗ lực tái thiết các danh mục sản phẩm khác ngoài iPhone, thiết bị hiện mang lại phần lớn doanh thu. Những khó khăn mà họ phải đối mặt gồm tương lai với Apple Vision Pro và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.