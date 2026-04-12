CEO McDonald's thành trò cười toàn cầu vì 'làm theo lời mẹ dặn'

Trước sự chế giễu từ cộng đồng mạng, CEO McDonald’s đổ lỗi cho bài học phép tắc của mẹ là nguyên nhân dẫn đến cú cắn burger gượng gạo trong video quảng bá đồ ăn.

Đầu tháng 4, trong cuộc trao đổi với The Wall Street Journal, Kempczinski nhắc lại đoạn video ghi lại cảnh "mukbang" ngượng ngùng khiến ông thành trò cười toàn cầu hồi tháng 2. Ông giải thích rằng hành động đó chỉ đơn giản là làm theo lời mẹ dặn, không bao giờ nói khi miệng còn đầy thức ăn.

"Bà luôn nói: 'Đừng nói khi đang nhai'. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ kệ đi, cứ vừa ăn vừa nói thôi", Kempczinski chia sẻ với cây viết Tim Higgins.

Khi được hỏi có lời khuyên nào để ăn tự nhiên trước ống kính hay không, ông cười và đáp: "Cứ ăn luôn đi". Sau đó, ông tuyên bố sẽ thử một miếng gà nugget của McDonald’s và thực hiện ngay trên video.

Phản ứng từ cư dân mạng không khác nhiều so với trước đó. Một người dùng Instagram bình luận rằng cú cắn nhỏ trong video "còn tệ hơn video burger", trong khi người khác viết: "Ông ấy trông như không hề muốn ăn chính 'sản phẩm' của mình tạo ra".

Trên TikTok, một người thắc mắc: "Sao ông ấy ăn trông đau khổ vậy?". Người khác nhận xét ngắn gọn: "Không giúp ích gì". Còn một bình luận khác cho rằng: "Cố cứu vãn hình ảnh nhưng không hiệu quả".

Những phản ứng này gợi nhớ lại làn sóng bình luận trước đó khi video Big Arch lan truyền mạnh vào cuối tháng 2, đầu tháng 3. Sự việc bắt đầu khi ông đăng tải đoạn video quảng bá đã chiếc burger Big Arch mới của McDonald’s. Trong clip, ông "mukang" bánh bằng miếng cắn rất nhỏ. Video lập tức được lan truyền. Nhiều người cho rằng hành động giới thiệu sản phẩm mới một cách gượng gạo và "nhìn không ngon" như TVC.

Một người dùng viết: "Màn quảng bá chiếc burger nhiều phô mai cheddar trắng, sốt đậm vị và hai miếng bò có vẻ không thuyết phục".

Nhiều người cũng bày tỏ sự khó chịu khi Kempczinski vướng tranh cãi nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, ở góc nhìn thương hiệu, đây là cách thức quảng bá mới được áp dụng rộng rãi thời gian gần đây. Các lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng xuất hiện nhiều trước ống kính nhằm tạo cảm giác gần gũi với khán giả trên mạng xã hội. Chiến lược này có thể mang lại hiệu quả nếu làm tốt, nhưng cũng dễ trở thành trò cười nếu phản tác dụng.

Dù vậy, những lời trêu chọc trên mạng không ảnh hưởng quá nhiều đến Kempczinski. Theo Business Insider, cổ phiếu McDonald’s vẫn tăng khoảng 3% trong năm qua, bất chấp phản ứng không mấy tích cực từ một số người đối với Big Arch.

Kempczinski gia nhập McDonald’s năm 2015, sau khi từng giữ vị trí phó chủ tịch tại PepsiCo và chủ tịch Kraft International. Ông trở thành CEO của chuỗi thức ăn nhanh có trụ sở tại Chicago vào năm 2019.