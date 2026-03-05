CEO McDonald's thành trò cười toàn cầu

Video CEO McDonald’s ăn thử burger với cú cắn nhỏ gây tranh cãi, trở thành meme trên mạng và bị cả đối thủ Burger King chế giễu.

Cảnh ăn burger của giám đốc điều hành McDonald's gây tranh cãi. Ảnh: @chrisk_mcd/Instagram.

CEO McDonald's vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi đăng video ăn thử sản phẩm mới theo kiểu "mukbang". Nhiều cư dân mạng cho rằng cách ông cắn chiếc burger quá nhỏ và gượng gạo, trái ngược với những lời khen trong video.

Sự việc nhanh chóng trở thành meme trên mạng, thậm chí các đối thủ cũng tham gia làm video parody.

Người gây chú ý là Chris Kempczinski, CEO của McDonald’s. Ngày 4/2, ông đăng video trên Instagram để giới thiệu món burger mới trong thực đơn, theo Chosun.

Trong video, Kempczinski ngồi trong một căn phòng giống văn phòng làm việc. Trước mặt ông là suất ăn với chiếc burger mới mang tên Big Arch Burger. Ông mở hộp, bày món ăn ra bàn và nói rằng đây có thể sẽ trở thành lựa chọn bữa trưa mới của mình.

Ông giới thiệu chiếc bánh có lớp vỏ đặc biệt với hạt mè và hạt anh túc, kèm hai miếng thịt bò nặng một phần tư pound mỗi miếng, cùng loại sốt "Big Arch" đặc trưng và rau xà lách. Kempczinski nói ông rất thích sản phẩm này và cho rằng nó "rất ngon".

Sau đó, ông cắn một miếng nhỏ từ chiếc burger, mỉm cười và tiếp tục khen rằng món ăn rất ngon, đồng thời khẳng định chỉ McDonald’s mới có thể làm ra kiểu burger như vậy.

Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng lại hoàn toàn khác với kỳ vọng của hãng. Nhiều người cho rằng biểu cảm của vị CEO khá gượng gạo trong suốt video, đặc biệt là khoảnh khắc ông chỉ cắn một miếng rất nhỏ dù trước đó liên tục khen món ăn.

Tom Curtis, đại diện của Burger King tại Mỹ và Canada, đang nếm thử sản phẩm Whopper.

Phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến châm biếm. Không ít người cho rằng trông ông "như không muốn ăn" hoặc "có vẻ muốn nhổ miếng burger ra".

Sau đó, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video bắt chước cảnh "cắn một miếng" của Kempczinski. Một số video thu hút hơn một triệu lượt thích và trở thành meme lan truyền trên Internet.

Xu hướng này thậm chí còn thu hút cả đối thủ cạnh tranh của McDonald’s. Đại diện tại Mỹ và Canada của Burger King, Tom Curtis, đã đăng một video trên TikTok.

Trong video, ông Curtis cắn một miếng lớn từ chiếc Whopper mới - món ăn được ra mắt vài ngày trước khi Big Arch Burger của McDonald’s xuất hiện.

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng so sánh hai video. Một số bình luận cho rằng đây mới là "cách ăn burger đúng nghĩa", thậm chí gọi Burger King là "vua của burger", ám chỉ sự tương phản với cú cắn nhỏ gây tranh cãi của CEO McDonald’s.