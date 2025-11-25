Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'CĐV nóng bỏng nhất thế giới' mặc táo bạo

  • Thứ ba, 25/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Người mẫu Croatia Ivana Knoll tiếp tục gây chú ý sau khi tung ra MV ca nhạc mới mang tên City Lights.

CDV nong bong anh 1

Trang phục táo bạo, thiếu vải của Ivana.

Cuối tuần qua, Ivana phát hành single City Lights trên kênh YouTube riêng dưới nghệ danh "Knolldoll". Trong MV dài hơn 3 phút, người đẹp xuất hiện trong loạt trang phục gợi cảm, gồm bộ đồ kiểu bó sát, thiết kế mỏng tang hoặc xuyên thấu.

Thậm chí, một cảnh quay cho thấy Ivana phải chỉnh lại trang phục sau do gặp trục trặc nhỏ trong lúc thực hiện vũ đạo. MV mô tả hình ảnh Ivana DJ trong phòng thu, nhảy quyến rũ và tạo dáng với chiếc xe hạng sang. Tất cả được dựng với phong cách gợi cảm vốn làm nên thương hiệu của cô.

Người hâm mộ nhanh chóng để lại hàng loạt bình luận tích cực dưới MV. Dù mới gia nhập lĩnh vực âm nhạc, Ivana dường như tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng sức hút từ danh hiệu "CĐV nóng bỏng nhất thế giới" để mở rộng hoạt động giải trí của mình.

Ivana hiện 33 tuổi và sở hữu 2,8 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô được biết đến rộng rãi từ kỳ World Cup 2022 và Euro 2024 khi liên tục xuất hiện trên khán đài để cổ vũ tuyển Croatia. Từ đó, cô được truyền thông quốc tế gọi là "nữ CĐV nóng bỏng nhất thế giới".

Ivana sinh năm 1992 tại Frankfurt, Đức. Sau 7 năm sinh sống ở Đức, cô cùng gia đình chuyển về quê hương của cha mẹ ở Croatia. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu, từng lọt vào vòng chung kết của Hoa hậu Thế giới Croatia 2016.

