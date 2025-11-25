Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do MU thua sốc Everton

  • Thứ ba, 25/11/2025 15:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung vệ Matthijs de Ligt của MU không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà sau thất bại 0-1 trước Everton ở vòng 12 Premier League rạng sáng 25/11.

MU thua sốc Everton trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Sau bàn mở tỷ số ở hiệp một, Everton lập tức lùi sâu, thiết lập khối phòng ngự dày đặc trước vùng cấm của Jordan Pickford. Với MU, thay vì tận dụng lợi thế quân số để kéo giãn hệ thống phòng ngự đội khách, "Quỷ đỏ" lại rơi vào bẫy của đối thủ khi liên tục tạt bóng ở hai cánh và kỳ vọng vào những tình huống cố định.

Việc thiếu vắng Benjamin Sesko, mẫu tiền đạo có khả năng tranh chấp và tạo điểm tựa trong vùng cấm, khiến chiến thuật tạt cánh đánh đầu trở nên vô nghĩa.

Thống kê thể hiện rõ sự bế tắc của MU với 38 quả tạt và 9 tình huống phạt góc, nhưng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào trước dàn hậu vệ cao lớn của Everton.

Sau trận đấu, trung vệ Matthijs de Ligt bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi không di chuyển đủ nhiều, không xâm nhập vùng cấm đủ hiệu quả. Everton mạnh trong không chiến, nhưng chúng tôi lại liên tục tạt bóng, khác nào đâm đầu vào tường".

Trung vệ người Hà Lan cho rằng đội bóng thiếu sự khẩn trương và tinh thần quyết thắng ở những thời điểm quan trọng. “Nếu bạn không có sự khát khao tạo khác biệt, bạn sẽ không thể ghi bàn và sẽ thua trận như thế này", De Ligt nói.

Lời chỉ trích của de Ligt càng làm tăng sức ép lên HLV Ruben Amorim, người bị cho là quá cứng nhắc và chậm chạp trong việc điều chỉnh chiến thuật. Phương án sử dụng Joshua Zirkzee khiến Amorim bị chỉ trích, khi tiền đạo người Hà Lan gần như vô hại suốt trận.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

MU MU Everton premier league

    Đọc tiếp

    HLV Alonso san sang thay Slot hinh anh

    HLV Alonso sẵn sàng thay Slot

    6 giờ trước 11:00 25/11/2025

    0

    Xabi Alonso sẵn sàng dẫn dắt Liverpool nếu được mời, trong bối cảnh vị trí HLV của ông tại Real Madrid đang lung lay.

    Vinicius va cuoc noi loan trong tuyet vong hinh anh

    Vinicius và cuộc nổi loạn trong tuyệt vọng

    5 giờ trước 11:15 25/11/2025

    0

    Hơn 1 năm đã trôi qua kể từ khoảnh khắc Vinicius Jr. hụt Quả bóng vàng trong gang tấc, nhưng cú sốc ấy vẫn để lại vết rạn quá lớn trong tâm lý của ngôi sao người Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý