Lý do MU thua sốc Everton

Trung vệ Matthijs de Ligt của MU không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà sau thất bại 0-1 trước Everton ở vòng 12 Premier League rạng sáng 25/11.

MU thua sốc Everton trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Sau bàn mở tỷ số ở hiệp một, Everton lập tức lùi sâu, thiết lập khối phòng ngự dày đặc trước vùng cấm của Jordan Pickford. Với MU, thay vì tận dụng lợi thế quân số để kéo giãn hệ thống phòng ngự đội khách, "Quỷ đỏ" lại rơi vào bẫy của đối thủ khi liên tục tạt bóng ở hai cánh và kỳ vọng vào những tình huống cố định.

Việc thiếu vắng Benjamin Sesko, mẫu tiền đạo có khả năng tranh chấp và tạo điểm tựa trong vùng cấm, khiến chiến thuật tạt cánh đánh đầu trở nên vô nghĩa.

Thống kê thể hiện rõ sự bế tắc của MU với 38 quả tạt và 9 tình huống phạt góc, nhưng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào trước dàn hậu vệ cao lớn của Everton.

Sau trận đấu, trung vệ Matthijs de Ligt bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi không di chuyển đủ nhiều, không xâm nhập vùng cấm đủ hiệu quả. Everton mạnh trong không chiến, nhưng chúng tôi lại liên tục tạt bóng, khác nào đâm đầu vào tường".

Trung vệ người Hà Lan cho rằng đội bóng thiếu sự khẩn trương và tinh thần quyết thắng ở những thời điểm quan trọng. “Nếu bạn không có sự khát khao tạo khác biệt, bạn sẽ không thể ghi bàn và sẽ thua trận như thế này", De Ligt nói.

Lời chỉ trích của de Ligt càng làm tăng sức ép lên HLV Ruben Amorim, người bị cho là quá cứng nhắc và chậm chạp trong việc điều chỉnh chiến thuật. Phương án sử dụng Joshua Zirkzee khiến Amorim bị chỉ trích, khi tiền đạo người Hà Lan gần như vô hại suốt trận.

