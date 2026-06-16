CĐV nói gì sau màn ra quân thảm họa của Tây Ban Nha

Trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde đêm 15/6 khiến tuyển Tây Ban Nha hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ ngay trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

HLV Tây Ban Nha ông Luis de la Fuente chắc chắn có rất nhiều điều cần làm. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha bước vào trận ra quân World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Cape Verde lại mang đến cảm giác thất vọng nhiều hơn là kỳ vọng.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian nhưng không thể tìm được bàn thắng. Trong khi đó, Cape Verde với lần đầu dự World Cup lại thi đấu đầy kỷ luật và kiên cường để giữ lại 1 điểm lịch sử.

Sau trận đấu, trên các trang mạng xã hội như Twitter, Reddit xuất hiện hàng loạt bình luận thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của đại diện châu Âu.

“Cái giá quá đắt cho sự khinh địch”, một tài khoản tên R@Fernandez mỉa mai. Nhiều người cho rằng Tây Ban Nha đã nhập cuộc với tâm lý quá tự tin khi đối đầu đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng H.

Trận hòa không khác gì một thất bại của ''Bò tót''. Ảnh: Reuters.

Một ý kiến khác nhận được nhiều sự đồng tình: “Tây Ban Nha chẳng thể hiện gì ở vị thế ứng viên vô địch”. Theo đánh giá của người hâm mộ, đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sự nhạy bén trong các pha dứt điểm và không tạo ra đủ sức ép lên khung thành đối phương.

Không ít CĐV còn tỏ ra bi quan về cơ hội tiến sâu của Tây Ban Nha. “Đá thế này có khi bị loại sớm cũng nên”, tài khoản Jamile Hamilton cho hay. Dù vậy, vẫn có những ý kiến kêu gọi sự bình tĩnh. Họ cho rằng World Cup là giải đấu dài hơi và nhiều nhà vô địch từng khởi đầu chật vật trước khi chinh phục được đỉnh cao.

Dẫu vậy, trận hòa trước Cape Verde rõ ràng đã đặt Tây Ban Nha vào thế khó hơn. Đại diện châu Âu không còn nhiều cơ hội cho những sai lầm trong các cuộc đối đầu tiếp theo với Saudi Arabia và Uruguay.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cảm giác chung của nhiều người hâm mộ không phải sự tức giận mà là hoài nghi. Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao về chất lượng đội hình, nhưng màn trình diễn ở trận mở màn chưa đủ để thuyết phục rằng họ thực sự sẵn sàng cho hành trình chinh phục World Cup.

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