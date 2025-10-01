CĐV Malaysia phẫn nộ vì vụ bê bối nhập tịch

Người hâm mộ bóng đá Malaysia cho rằng vụ bê bối gian lận nhập tịch giáng đòn nặng nề vào danh dự đất nước lẫn đội tuyển quốc gia.

FIFA xác nhận 7 cầu thủ Malaysia bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam.

Chiều 1/10, fanpage chính thức của UM 07, một trong những hội CĐV nổi tiếng nhất Malaysia, đăng thông báo chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM).

"Người hâm mộ bóng đá Malaysia yêu cầu các bên liên quan phải đưa ra lời giải thích trung thực và minh bạch về những gì xảy ra, nhằm làm rõ các vấn đề và khôi phục phần nào hình ảnh của đất nước cũng như đội tuyển quốc gia", thông báo chính thức của UM 07 có đoạn.

Người hâm mộ mong muốn Bộ Nội Vụ (KDN) và Cục Đăng Ký Quốc Gia (JPN) cung cấp thông tin chi tiết về việc xử lý đơn xin nhập quốc tịch và quy trình cấp quốc tịch cho 7 cầu thủ liên quan.

"KDN và JPN phải giải thích rõ ràng liệu quy trình này được thực hiện cẩn thận và đúng quy định hay không", hội Ultras Malaysia tuyên bố.

Vụ FIFA phạt 7 cầu thủ được xem là một trong những bê bối lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia cần câu trả lời minh bạch về việc tại sao Điều 19 trong Hiến pháp Malaysia lại mâu thuẫn với quá trình phê duyệt quốc tịch cho 7 cầu thủ. Đây được coi là điểm then chốt trong vụ bê bối khiến FAM phải hứng chịu án phạt nặng từ FIFA.

Các hội CĐV lớn của Malaysia cũng yêu cầu Giám đốc Điều hành (CEO) hoặc Phó Giám đốc Điều hành đội tuyển quốc gia ngay lập tức công khai chi tiết về lý lịch của các cầu thủ liên quan.

Việc này được xem là cần thiết để xoa dịu những đồn đoán đang lan rộng và làm rõ những nghi vấn xung quanh. Hiện tại, sự thiếu minh bạch khiến người hâm mộ và công chúng Malaysia chia rẽ, tranh cãi gay gắt.

FIFA xác nhận 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Sau trận đấu, cơ quan này nhận được đơn khiếu nại, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.