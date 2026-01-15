CĐV Đông Nam Á trầm trồ với siêu dự án sân Rạch Chiếc của Việt Nam

Thông tin TP.HCM chính thức khởi công Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên truyền thông và cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Phối cảnh của dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Trang ASEAN Football đăng tải bài viết với tiêu đề nổi bật "TP.HCM chính thức khởi công Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc" , coi đây là dấu mốc lớn phản ánh tầm vóc và tham vọng ngày càng rõ nét của thể thao Việt Nam.

Theo giới thiệu, tâm điểm của dự án là sân vận động Rạch Chiếc với quy mô từ 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi, toàn bộ khán đài được che phủ mái, thiết kế hiện đại và đạt chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thiện, tổ hợp này đủ điều kiện tổ chức những sự kiện thể thao hàng đầu như SEA Games, Asian Games, các giải Olympic khu vực cũng như nhiều giải đấu quốc tế lớn.

ASEAN Football đánh giá đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ với Việt Nam mà còn với hạ tầng thể thao của cả khu vực, giúp Đông Nam Á tiến gần hơn tới bản đồ thể thao thế giới.

Phản ứng của người hâm mộ khu vực cũng cực kỳ tích cực. Nhiều CĐV bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với dự án, cho rằng các quốc gia ASEAN cần có thêm những sân vận động đạt chuẩn FIFA để nâng tầm giải đấu và hình ảnh khu vực.

Những bình luận như "Làm tốt lắm Việt Nam", "Quá tuyệt vời", "Thật đáng kinh ngạc", hay "ASEAN ngày càng tiến bộ, các nước khác hãy nối bước xây sân đạt chuẩn FIFA" xuất hiện dày đặc.

Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng khi Rạch Chiếc hoàn thành, Việt Nam sẽ sở hữu tới 3 sân vận động quy mô lớn đạt chuẩn FIFA, cho thấy sự đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn cho bóng đá cũng như thể thao đỉnh cao. Trong mắt cộng đồng Đông Nam Á, dự án Rạch Chiếc là biểu tượng cho một Việt Nam bừng sáng ở cả hiện tại lẫn tương lai.

