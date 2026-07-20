Cầu thủ Tây Ban Nha bị trọng tài xịt sơn vào mặt

Rạng sáng 20/7, sự cố hài hước xảy ra ở chung kết World Cup 2026 khi trọng tài Slavko Vincic vô tình xịt bình sơn đánh dấu vào mặt tiền vệ Alex Baena của Tây Ban Nha.

Sự cố ngoài ý muốn của trọng tài Vincic.

Sự cố xảy ra khi vị vua áo đen đang chuẩn bị sử dụng bình sơn đánh dấu để xác định vị trí hàng rào trong một tình huống đá phạt. Tuy nhiên, thay vì hướng vòi xịt xuống mặt cỏ, ông Vincic lại vô tình bấm bình đúng lúc tiền vệ Baena đứng ngay phía trước.

Luồng sơn trắng lập tức phun thẳng vào mặt cầu thủ Tây Ban Nha, phủ kín một phần khuôn mặt và khiến Baena giật mình. Tiền vệ của "La Roja" chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu rồi lau lớp sơn bám trên mặt, trong khi các cầu thủ xung quanh cũng tỏ ra bất ngờ.

Trọng tài Slavko Vincic nhanh chóng nhận ra sai sót và tỏ ý xin lỗi cầu thủ Tây Ban Nha trước khi trận đấu tiếp tục diễn ra. May mắn, Baena không gặp bất kỳ vấn đề nào và vẫn có thể thi đấu bình thường.

Đoạn video về tình huống hy hữu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV không nhịn được cười khi chứng kiến khoảnh khắc hiếm thấy ở một trận đấu đỉnh cao như chung kết World Cup.

Bên cạnh những pha bóng căng thẳng và các quyết định gây tranh cãi, sự cố ngoài ý muốn của trọng tài Vincic mang đến khoảnh khắc giải trí hiếm có, khiến bầu không khí tại trận chung kết trở nên bớt căng thẳng và nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất.