Cầu thủ MU 'cạn lời' với Jim Ratcliffe

Nhiều cầu thủ MU được cho là bàng hoàng trước phát biểu gây tranh cãi của Sir Jim Ratcliffe về vấn đề nhập cư.

Ông Ratcliffe khiến phòng thay đồ MU dậy sóng.

Hôm 12/2, Sir Jim Ratcliffe gây bão khi tuyên bố Vương quốc Anh đang bị "thuộc địa hóa bởi người nhập cư", qua đó tiêu tốn quá nhiều nguồn lực quốc gia. Phát biểu này vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) được cho là nhanh chóng vào cuộc xem xét, còn ông Ratcliffe buộc phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, hệ quả sớm lan tới phòng thay đồ sân Old Trafford.

Theo Daily Mail, nhiều cầu thủ MU cảm thấy sốc và không đồng tình với phát biểu của Ratcliffe. Thậm chí một ngôi sao của đội bóng được cho là "không còn lời nào để nói" về ông chủ mới.

Hầu hết đều cho rằng những lời lẽ của tỷ phủ người Anh thiếu tinh tế, không phù hợp và có thể gây tổn thương tới các đồng đội cũng như người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tình hình thêm nhạy cảm ở giai đoạn MU dần cho thấy dấu hiệu tích cực và ổn định dưới thời Michael Carrick. Đội bóng có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, vừa hòa West Ham và trở lại cuộc đua giành vé Champions League.

Song phát ngôn của Ratcliffe phủ bóng đen lên đà hồi sinh ấy. MU vốn là biểu tượng toàn cầu với phần lớn huyền thoại và cầu thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong trận hòa West Ham, chỉ 3/14 cầu thủ sinh tại Anh được ra sân. Hiện đội một MU có tới 17 cầu thủ nước ngoài.