Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cầu thủ MU 'cạn lời' với Jim Ratcliffe

  • Thứ bảy, 14/2/2026 11:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Nhiều cầu thủ MU được cho là bàng hoàng trước phát biểu gây tranh cãi của Sir Jim Ratcliffe về vấn đề nhập cư.

Ông Ratcliffe khiến phòng thay đồ MU dậy sóng.

Hôm 12/2, Sir Jim Ratcliffe gây bão khi tuyên bố Vương quốc Anh đang bị "thuộc địa hóa bởi người nhập cư", qua đó tiêu tốn quá nhiều nguồn lực quốc gia. Phát biểu này vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) được cho là nhanh chóng vào cuộc xem xét, còn ông Ratcliffe buộc phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, hệ quả sớm lan tới phòng thay đồ sân Old Trafford.

Theo Daily Mail, nhiều cầu thủ MU cảm thấy sốc và không đồng tình với phát biểu của Ratcliffe. Thậm chí một ngôi sao của đội bóng được cho là "không còn lời nào để nói" về ông chủ mới.

Hầu hết đều cho rằng những lời lẽ của tỷ phủ người Anh thiếu tinh tế, không phù hợp và có thể gây tổn thương tới các đồng đội cũng như người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tình hình thêm nhạy cảm ở giai đoạn MU dần cho thấy dấu hiệu tích cực và ổn định dưới thời Michael Carrick. Đội bóng có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, vừa hòa West Ham và trở lại cuộc đua giành vé Champions League.

Song phát ngôn của Ratcliffe phủ bóng đen lên đà hồi sinh ấy. MU vốn là biểu tượng toàn cầu với phần lớn huyền thoại và cầu thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong trận hòa West Ham, chỉ 3/14 cầu thủ sinh tại Anh được ra sân. Hiện đội một MU có tới 17 cầu thủ nước ngoài.

MU vượt Real Madrid vào top 10 đội mạnh nhất thế giới hiện tại

MU trở lại top 10 bảng xếp hạng sức mạnh toàn cầu của Opta, thậm chí vượt qua cả Real Madrid.

16 giờ trước

Tân binh MU vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới

Thủ môn Senne Lammens trở thành một trong những điểm sáng của MU kể từ khi gia nhập đội bóng vào tháng 9/2025.

18 giờ trước

Hỗn loạn tại Forest giúp MU tiến gần 'bom tấn' 100 triệu bảng

Những biến động trên băng ghế huấn luyện của Nottingham Forest đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường chuyển nhượng, khiến nhiều trụ cột tại CLB phải cân nhắc tương lai.

24 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Jim Ratcliffe Jim Ratcliffe

    Đọc tiếp

    HLV Carrick an tuong voi 3 cau thu MU hinh anh

    HLV Carrick ấn tượng với 3 cầu thủ MU

    37 phút trước 11:00 14/2/2026

    0

    HLV Michael Carrick dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU sau trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng 26 Premier League hôm 11/2.

    Dieu kien Valverde roi Real gia nhap MU hinh anh

    Điều kiện Valverde rời Real gia nhập MU

    37 phút trước 11:00 14/2/2026

    0

    Thương vụ MU theo đuổi Federico Valverde xuất hiện bước ngoặt, khi tiền vệ người Uruguay được cho là sẵn sàng rời Real Madrid nếu HLV Alvaro Arbeloa còn tại vị sau mùa này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý