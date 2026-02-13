Tân binh MU vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới

Thủ môn Senne Lammens trở thành một trong những điểm sáng của MU kể từ khi gia nhập đội bóng vào tháng 9/2025.

Senne Lammens vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới.

Trong 19 trận đầu tiên bắt chính cho MU, Lammens cùng “Quỷ đỏ” chỉ thua 2 trận. Cần biết rằng Andre Onana thua tới 8 trận trong cùng số trận trước đó. Chênh lệch không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cảm giác an toàn mà Lammens mang lại cho hàng thủ, ban huấn luyện lẫn người hâm mộ MU.

Phong độ xuất sắc của Lammens được ghi nhận khi tạp chí Sports Illustrated xếp anh ở vị trí thứ 8 trong danh sách 10 thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Đứng đầu bảng xếp hạng là Thibaut Courtois, theo sau là Gianluigi Donnarumma, Joan Garcia, David Raya, Alisson Becker, Mike Maignan và Mile Svilar.

Lammens thậm chí còn xếp trên Emiliano Martinez, trụ cột của Aston Villa và từng vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Ngoài ra, một số tên tuổi lớn như Jan Oblak, Manuel Neuer, Ederson Moraes và Yann Sommer thậm chí không góp mặt trong top 10, cho thấy sự thăng tiến nhanh chóng của Lammens.

Trong khi đó, cựu thủ môn MU là Onana không nằm trong top 25 của bảng xếp hạng do Sports Illustrated công bố.

Lammens gây ấn tượng tại MU. Ảnh: Reuters.

Lammens không phải mẫu thủ môn ồn ào. Anh chọn vị trí gọn gàng, ra quyết định dứt khoát và kiểm soát khu vực cấm địa chắc chắn. Khi MU chịu sức ép, khung thành không còn khiến người hâm mộ lo lắng như trước. Nhiều fan MU cho rằng đã rất lâu kể từ khi David De Gea ra đi, “Quỷ đỏ” mới lại có một thủ môn mang đến cảm giác yên tâm như vậy.

Trước khi chuyển đến Anh, danh tiếng của Lammens chủ yếu được biết đến tại giải VĐQG Bỉ. Quyết định chiêu mộ thủ thành 23 tuổi này của MU cho thấy sự đúng đắn.

Lammens không chỉ thi đấu chắc chắn ở cấp CLB mà còn có trận ra mắt tuyển quốc gia Bỉ trong mùa giải này. Anh được kỳ vọng sẽ góp mặt tại World Cup sắp tới.

