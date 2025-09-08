Cầu thủ Colombia qua đời vì tai nạn giao thông

Tài năng trẻ triển vọng bóng đá Colombia, Eder Smic Valencia, ra đi ở tuổi 16 trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc chỉ vài ngày trước khi chuẩn bị gia nhập giải MLS.

Eder Smic Valencia qua đời khi chưa kịp ký hợp đồng với New York Red Bulls.

Bóng đá Colombia vừa đón nhận cú sốc khi Eder Smic Valencia Ambuila - tài năng mới nổi của Academia Alemana Popayan (AAFP) - qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại quê nhà Guachene, gần thành phố Cali. Vụ việc xảy ra khi một xe bồn va chạm với nhiều phương tiện khác, chiếc xe chở Valencia không may nằm trong số đó, để lại hậu quả đau lòng.

Valencia, mới 16 tuổi, từng gây ấn tượng mạnh tại giải U16 Bulls Cup hồi tháng 2 và được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng của bóng đá trẻ Colombia. Anh dự kiến bay sang Mỹ trong tuần này để ký hợp đồng với New York Red Bulls, đồng thời được triệu tập vào đội U17 Colombia dự giải vô địch U17 Nam Mỹ 2026.

CLB AAFP xác nhận tin buồn: “Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin Eder đã rời xa thế giới này trong một tai nạn tại Guachene. AAFP sẽ mãi sát cánh cùng gia đình, và Eder sẽ sống mãi trong trái tim chúng ta”.

Cái chết của Valencia khiến làng bóng đá Colombia và người hâm mộ Red Bulls rúng động. Nhiều lời chia buồn được gửi tới gia đình, cầu chúc cho linh hồn cầu thủ trẻ yên nghỉ. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng, bóng đá thế giới mất đi một ngôi sao vì tai nạn xe cộ, sau sự ra đi của Diogo Jota và em trai hồi tháng 7/2025.

Một giấc mơ dang dở, một tài năng bị cắt ngắn, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bóng đá Colombia.