Giải đấu có Messi phá kỷ lục chuyển nhượng

  • Thứ sáu, 29/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vừa công bố mức chi tiêu kỷ lục trong lịch sử giải đấu, tính trong năm 2025.

Các đội tại MLS chi tiêu rất mạnh tay. Ảnh: Reuters.

Các đội MLS đạt mức chi tiêu khoảng 336 triệu USD trong năm 2025, gần gấp đôi kỷ lục 188 triệu USD của năm 2024. Đây là bước tiến lớn cho giải đấu, khẳng định vị thế ngày càng tăng trên thị trường chuyển nhượng thế giới.

Theo thông tin từ MLS, con số 336 triệu USD giúp giải đấu trở thành giải có mức chi tiêu cao thứ 8 thế giới. Con số này cũng gần gấp đôi so với Liga MX, giải đấu hàng đầu tại Mexico.

Các đội MLS phá kỷ lục chuyển nhượng đến 3 lần trong năm 2025. FC Cincinnati chi 16,3 triệu USD để ký hợp đồng với Kévin Denkey từ Cercle Brugge, vượt qua kỷ lục trước đó là 16 triệu USD mà Atlanta United chi cho Thiago Almada vào tháng 2/2022.

Hai thương vụ đáng chú ý khác là Atlanta United chi 22 triệu USD để chiêu mộ Emmanuel Latte Lath từ Middlesbrough, và LAFC ký hợp đồng đắt kỷ lục với Son Heung-min từ Tottenham với mức phí 26 triệu USD.

Inter Miami, đội có sự góp mặt của Messi, cũng gây chú ý với bản hợp đồng mượn Rodrigo De Paul từ Atletico Madrid. Ngoài ra, tiền đạo cánh Mateo Silvetti cũng gia nhập Inter Miami với mức phí không được tiết lộ.

Inter Miami cũng là đội có tổng mức định giá cầu thủ cao nhất MLS hiện tại (101,84 triệu USD).

Cú đúp của Messi Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

