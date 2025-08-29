Giải đấu có Messi phá kỷ lục chuyển nhượng

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vừa công bố mức chi tiêu kỷ lục trong lịch sử giải đấu, tính trong năm 2025.

Các đội tại MLS chi tiêu rất mạnh tay. Ảnh: Reuters.

Các đội MLS đạt mức chi tiêu khoảng 336 triệu USD trong năm 2025, gần gấp đôi kỷ lục 188 triệu USD của năm 2024. Đây là bước tiến lớn cho giải đấu, khẳng định vị thế ngày càng tăng trên thị trường chuyển nhượng thế giới.

Theo thông tin từ MLS, con số 336 triệu USD giúp giải đấu trở thành giải có mức chi tiêu cao thứ 8 thế giới. Con số này cũng gần gấp đôi so với Liga MX, giải đấu hàng đầu tại Mexico.

Các đội MLS phá kỷ lục chuyển nhượng đến 3 lần trong năm 2025. FC Cincinnati chi 16,3 triệu USD để ký hợp đồng với Kévin Denkey từ Cercle Brugge, vượt qua kỷ lục trước đó là 16 triệu USD mà Atlanta United chi cho Thiago Almada vào tháng 2/2022.

Hai thương vụ đáng chú ý khác là Atlanta United chi 22 triệu USD để chiêu mộ Emmanuel Latte Lath từ Middlesbrough, và LAFC ký hợp đồng đắt kỷ lục với Son Heung-min từ Tottenham với mức phí 26 triệu USD .

Inter Miami, đội có sự góp mặt của Messi, cũng gây chú ý với bản hợp đồng mượn Rodrigo De Paul từ Atletico Madrid. Ngoài ra, tiền đạo cánh Mateo Silvetti cũng gia nhập Inter Miami với mức phí không được tiết lộ.

Inter Miami cũng là đội có tổng mức định giá cầu thủ cao nhất MLS hiện tại ( 101,84 triệu USD ).

Cú đúp của Messi Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.