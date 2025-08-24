Son Heung-min lập tuyệt phẩm ở Mỹ

Tiền đạo người Hàn Quốc, Son Heung-min, có pha lập công đẹp mắt trong trận hòa 1-1 của LAFC trước FC Dallas tại vòng 27 MLS sáng 24/8.

Ngay phút thứ 6, Son khiến khán đài sân Toyota Texas bùng nổ với pha lập công ấn tượng trên chấm đá phạt, mở tỷ số cho LAFC. Đây cũng là bàn đầu tiên của cựu sao Tottenham sau khi gia nhập CLB ở giải MLS.

Tuy nhiên, lợi thế của LAFC không duy trì được bao lâu khi đội chủ nhà FC Dallas có bàn gỡ hòa ở phút 13 do công của Farrington. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong phần còn lại của trận đấu nhưng không có thêm bàn nào được ghi.

Son chơi trọn vẹn cả trận vừa qua và được Sofascore chấm điểm cao nhất trên sân (8,7). Ngoài pha lập công, tiền đạo người Hàn Quốc còn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng được.

Son là điểm sáng của LAFC khi tạo ra đến 7 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, chạm bóng 67 lần và tham gia hầu hết tình huống tấn công của LAFC.

Chỉ sau 2 tuần gia nhập, Son nhanh chóng tạo dấu ấn tại giải Mỹ. Hôm 17/8, Son có pha kiến tạo đầu tiên cho LAFC ở trận thắng 2-0 trước New England Revolution tại vòng 26 MLS.

Trên bảng xếp hạng MLS, LAFC xếp thứ 4 ở khu vực miền Tây, kém đội đầu bảng San Diego FC 12 điểm nhưng đá ít hơn đến 3 trận. Vị trí hiện tại đủ giúp LAFC có vé vào vòng play-off tranh chức vô địch.