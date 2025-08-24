Pedri biến điều phi lý thành kỳ diệu trước Levante

Từ một cú sút có tỷ lệ thành công chỉ 1,4%, Pedri tạo nên khoảnh khắc bùng nổ trước Levante rạng sáng 24/8.

Pedri bùng nổ trước Levante.

Nhưng bàn thắng ấy chỉ là điểm nhấn trong màn trình diễn toàn diện, nơi anh chạm bóng tới 144 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 94% và kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa.

Những khoảnh khắc khác biệt thường là dấu ấn để tạo nên ngôi sao. Pedri thuộc về nhóm cầu thủ đó. Ở vòng 2 La Liga 2025/26, tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ khởi nguồn cho màn ngược dòng ngoạn mục, mà còn trở thành điểm tựa để Barcelona đánh bại Levante 3-2 sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Phút 49, Pedri nhận bóng từ Lamine Yamal, ở vị trí chính diện khung thành nhưng khoảng cách khá xa. Không chút do dự, anh tung cú sút quyết đoán, đưa bóng đi với quỹ đạo hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương.

Theo dữ liệu từ Opta, tình huống này có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,04 - tương đương 1,4% cơ hội thành công. Đó là xác suất cực thấp, gần như bất khả thi. Song trong bóng đá, những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể xảy ra, và Pedri chính là minh chứng.

Pha lập công ấy nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nhật báo AS giật tít: “Một bàn thắng điên rồ đến khó tin. Với xG chỉ 0,04, nhưng Pedri đã làm được điều không tưởng”. Trên nền tảng X (Twitter cũ), người hâm mộ liên tục dành mỹ từ để ca ngợi cú sút xuất thần của tiền vệ Barcelona.

Pedri ngày càng thi đấu chững chạc.

Tuy nhiên, Pedri không chỉ để lại dấu ấn bằng bàn thắng. Anh còn biến 90 phút trên sân thành một màn trình diễn toàn diện. Cầu thủ 22 tuổi có 144 lần chạm bóng, thực hiện 126 đường chuyền với 118 lần thành công (94%), đồng thời tạo ra hai cơ hội, trong đó có một cơ hội rõ rệt. Ngoài ra, Pedri tung ra hai cú dứt điểm, có 20 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và ba đường chuyền dài chính xác.

Ở khía cạnh phòng ngự, Pedri cũng cho thấy sự cân bằng trong lối chơi. Anh thắng tuyệt đối ở các pha tranh chấp, gồm một lần tắc bóng thành công, hai tình huống cắt bóng, mười lần thu hồi bóng và cả thắng lợi trong không chiến. Những con số ấy chứng minh Pedri không chỉ là linh hồn sáng tạo, mà còn là mắt xích phòng ngự đáng tin cậy.

Điều đáng chú ý là dù tỏa sáng rực rỡ, Pedri vẫn giữ sự khiêm tốn sau trận. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân mắc sai lầm trong tình huống Barcelona nhận bàn thua thứ hai.

“Tôi nghĩ bàn thua đó xuất phát từ lỗi của mình. Khi ấy tôi chọn cách lao xuống nhưng thiếu dứt khoát, lẽ ra phải chặn được pha lên bóng hoặc đoạt lại bóng. Sau đó là tình huống phạt đền, thuộc quyết định của trọng tài, nhưng trách nhiệm trước hết vẫn là ở tôi. Toàn đội cần cải thiện nhiều hơn ở những pha chuyển trạng thái, đặc biệt là trong khâu lùi về phòng ngự”, Pedri nói.

Một bàn thắng khó tin, một màn trình diễn trọn vẹn và cả sự tự phê bình sau trận - đó chính là hình ảnh Pedri trong trận thắng Levante. Anh vừa là người hùng, vừa là thủ lĩnh đầy trách nhiệm của Barcelona, khẳng định vai trò không thể thay thế trong hành trình mới của đội bóng xứ Catalonia.