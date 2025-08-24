Rashford ra mắt gây thất vọng

Marcus Rashford có trận đá chính đầu tiên tại La Liga không ấn tượng trong màu áo Barcelona ở cuộc đối đầu với Levante rạng sáng 24/8.

Rashford mờ nhạt trước Levante. Ảnh: Reuters.

Đây là lần đầu tiên Rashford được đá chính kể từ khi gia nhập Barcelona, sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng 3-0 trước Mallorca ở vòng 1. Dù kỳ vọng cao, tiền đạo người Anh không chơi tốt và bị HLV Hansi Flick thay ra chỉ sau 45 phút thi đấu.

Thời điểm Rashford rời sân, Barcelona đang bị Levante dẫn trước 2 bàn. Đội bóng xứ Catalonia nhanh chóng tìm lại thế trận ở hiệp hai, với hai pha lập công của Pedri và Ferran Torres.

Màn trình diễn của Rashford khiến anh nhận chỉ trích từ người hâm mộ. Một tài khoản viết: "Rashford đã mang theo tư duy thua cuộc của MU đến Barcelona". Một người khác cũng châm biếm: "Tại sao HLV lại cho Rashford đá chính, khi anh ta mang theo tinh thần thất bại của MU?"

Có ý kiến cho rằng Rashford vẫn chưa thể thích nghi với lối chơi của Barcelona: "Anh ta chơi như thể vẫn còn ở MU. Không có sự thông minh trong cách chơi bóng, chỉ biết chạy".

Trong 45 phút trên sân, Rashford chơi ở vị trí sở trường chạy cánh trái, buộc Raphinha phải vào trung lộ thi đấu như một hộ công. Rashford chỉ có 1 cú sút trúng đích, 2 lần tạo cơ hội cho đồng đội, chuyền chính xác 100% và 2 lần rê bóng thành công.

Phải đến phút 90+1, Yamal ghi bàn quyết định mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Barcelona tại vòng 2 La Liga.

