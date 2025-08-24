Thảm họa trọng tài ở Premier League

Tổ VAR và các trọng tài liên tục gây tranh cãi chỉ sau 2 vòng mở màn Premier League 2025/26, với nhiều quyết định khó hiểu và bất nhất.

Thủ môn James Trafford của Manchester City dùng tay chạm bóng bên ngoài vòng cấm và đạp vào ngực Kudus.

Theo The Guardian, trọng tài Peter Bankes cùng các trợ lý mắc ít nhất 2 lỗi nghiêm trọng khi Tottenham hạ gục Manchester City 2-0 ngay tại Etihad ở vòng 2 Premier League tối 23/8. Lỗi nghiêm trọng nhất đến ở cuối hiệp một, khi thủ môn James Trafford của Manchester City lao ra khỏi khu vực vùng cấm, cản phá tình huống đối mặt của Mohammed Kudus.

Khi Kudus khống chế bóng bằng ngực, Trafford dùng tay chạm bóng bên ngoài vòng cấm. Thêm vào đó, đầu gối của thủ môn Manchester City còn va chạm mạnh vào ngực Kudus, khiến cầu thủ người Ghana ngã xuống sân và phải nằm điều trị.

Trọng tài Bankes và tổ VAR gây khó hiểu khi không thổi phạt cho Spurs, đồng thời cũng không rút thẻ cho Trafford. Theo ESPN, Trafford lẽ ra phải nhận thẻ đỏ vì dùng tay chơi bóng ngoài vùng cấm và phạm lỗi với Kudus, cản phá cơ hội ăn bàn rõ rệt của Tottenham.

Ngay sau đó khoảng 10 phút, trọng tài Bankes và tổ VAR cũng từ chối một quả phạt đền rõ ràng của Man City, khi Oscar Bobb bị cầu thủ Tottenham giẫm chân trong vùng cấm. Trong trận mở màn Premier League 2025/26 giữa Liverpool và Bournemouth tại sân Anfield, tình huống tranh cãi cũng nổ ra ở giữa hiệp một, khi trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth dùng tay cản phá bóng, ngăn chặn cơ hội ghi bàn rõ rệt của tiền đạo Hugo Ekitike bên phía Liverpool.

Trọng tài Anthony Taylor lập tức thổi còi, nhưng không rút thẻ cho Senesi. Nhiều ý kiến cho rằng pha phạm lỗi này xứng đáng nhận thẻ đỏ, vì nếu không có pha chạm tay của Senesi, Ekitike sẽ đối mặt thủ môn Bournemouth.

Đến trận đấu muộn thuộc vòng 1 Premier League giữa Everton và Leeds United, tổ VAR và trọng tài cũng gây tranh cãi khi xác định James Tarkowski để bóng chạm tay trong vùng cấm, thổi phạt đền khiến Everton giận dữ.

Tarkowski lập luận rằng tay anh ở vị trí tự nhiên, gần sát cơ thể, và không cố ý chơi bóng bằng tay nhưng vẫn bị thổi phạt đền.

The Times nhận định các trọng tài Premier League đang đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, mang tính thảm họa về "sự minh bạch" chỉ trong 2 vòng đầu mùa. Việc xác định bóng chạm tay hay không chạm tay trong vùng cấm của nhiều trọng tài tỏ ra thiếu thuyết phục và đồng bộ so với các luật từ IFAB.

Trước đó, Crystal Palace từng bị từ chối quả phạt đền mười mươi trong trận tranh Siêu cúp Anh với Liverpool, khi Alexis Mac Allister (Liverpool) để bóng chạm tay trong vùng cấm. Video làm chậm chỉ rõ tay của tiền vệ người Argentina vung quá đầu và để bóng đập vào tay.

Dù vậy, trọng tài chính chỉ cho Crystal Palace hưởng quả đá phạt góc. Quyết định của ông Kavanagh và tổ VAR sau đó vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Thế nhưng, đến trận Everton gặp Leeds, mọi thứ lại được xử lý khác.